"Propadali jsme, závěr nás mrzí." Češi sahali po senzaci, na konci se ale sesypali

Čeští hokejisté do 18 let měli hned na úvod MS na dosah prvotřídní senzaci. Ještě v 56. minutě vedli v americkém Frisku nad domácím favoritem 2:1, jenže pak neustáli závěrečnou smršť, dostali tři góly a obhájcům titulu podlehli 2:4. Již dnes večer nastoupí svěřenci trenéra Davida Čermáka ke druhému souboji ve skupině proti Německu.

Hokejisté reprezentace do 18 let se na MS radují z gólu v české síti | Foto: iihf.com

"Mrzí nás ten nepovedený závěr. Myslím si, že jsme to měli alespoň udržet do prodloužení, ale v zápase jsme udělali dost chyb," citoval trenéra Čermáka web Českého svazu ledního hokeje.

"Propadali jsme a pouštěli soupeře do přečíslení. Měli jsme několik vyložených šancí, bohužel jsme je ale nevyužili, abychom odskočili na vyšší rozdíl. Pak jsme udělali chyby v závěru, které nás stály lepší výsledek," posteskl si

V úvodním duelu s obhájci stříbra kouč ještě neměl k dispozici útočníka Benáka. V 9. minutě čeští mladíci poprvé inkasovali z hole Berchilda.

Ze dvou úniků mohl vyrovnat Záhejský, ale povedlo se to až zkraje druhé třetiny Mrtkovi, když v čase 20:26 využil přesilovou hru. Asistenci zaznamenal gólman Oršulák. Krátce před druhou přestávkou napálil Horcoff brankovou konstrukci.

Rozhodovalo se pak ve třetí třetině. Nejprve při Pavlíkově vyloučení dokonal obrat Záhejský. Oršulák, který si v utkání připsal celkem 32 úspěšných zákroků, pak držel těsný náskok až do 56. minuty.

Potom vyrovnal Fiddler a o necelé dvě minuty později dal vítězný gól Horcoff, syn bývalého útočníka Shawna Horcoffa, jenž v NHL odehrál přes tisíc zápasů. V posledních vteřinách trefil prázdnou českou branku Kvasnicka.

Dalším soupeřem národního mužstva, které loni vypadlo ve čtvrtfinále po porážce se Slovenskem, bude v základní skupině B už dnes Německo.

"Němci nehráli a my hrajeme znovu za necelý den. Utkání s Američany nás stálo dost sil, takže to nebude jednoduché," uvědomoval si Čermák.

"Strašně důležitý bude začátek, abychom se do toho co nejdříve dostali. Únava v těle určitě je, musíme ji ze sebe co nejdříve shodit," doplnil kouč.

Mistrovství světa hokejistů do 18 let v USA:

Skupina B (Frisco):

USA - Česko 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 21. Mrtka (Oršulák), 44. Záhejský (Černý) - 9. Berchild (Mooney, Schock), 56. Fiddler (Mooney, Berchild), 58. Horcoff (Moore, Fiddler), 60. Kvasnicka (Murtagh). Rozhodčí: Magnusson (Švéd.), Wuorenheimo - Mäkinen (oba Fin.), Strömberg (Švéd.). Vyloučení: 5:5. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 2367.

Sestava Česka: Oršulák - Černý, Mrtka, Dravecký, Malínek, Mikel, Seidl - Novotný, Kucharčík, Záhejský - Poletín, Čihař, Pekař - Katolický, Pavlík, Rozsíval - Fasner, Mikeš, Macek. Trenér: D. Čermák.