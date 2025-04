Kvitová? Hraje jako 946. hráčka, rýpl si známý Brit. Těžké to vydržet, uznala Češka

Žádná jiná antuka na světě jí nesedí tak jako ta madridská. Přesto Petra Kvitová při svém návratu po mateřské pauze právě tady dostala hned v prvním kole kanára. Zatímco někteří tenisové experti a novináři řeší, zda má její comeback smysl, česká tenistka se upíná k první výhře, která by mohla všechno zlomit.

Po třech porážkách na tvrdém povrchu přišel další pokus na antuce. Kvitová se vrátila na dvorce, které jí v minulosti přinesly tolik radosti, a doufala proti Američance Katie Volynetsové v premiérovou výhru od narození potomka.

Jenže to se nekonalo. Dvojnásobná wimbledonská šampionka držela krok jen v prvním setu, pak se její hra úplně rozsypala a rozloučila se s turnajem dokonce kanárem.

"Opravdu to bylo dnes velké trápení. Začátek jsem zvládla docela hezky, ale pak přišlo pár gamů, kdy to na mě takzvaně sedlo a skoro jsem nedala míč do kurtu. Pak bylo těžké se z toho psychicky oklepat a nedostala jsem se z toho celý zbytek zápasu," uvedla v rozhovoru pro Canal+ Sport Kvitová.

Nad její sérií porážek už se pozastavují i někteří tenisoví experti a zahraniční novináři.

"Petra občas vypadala jako 946. hráčka na okruhu, kterou momentálně opravdu je. Smutný pohled," uvedl například známý britský tenisový reportér Chris Goldsmith.

Petra Kvitova 🇨🇿 4-1 double break up loses 11 in a row and goes out of Madrid 4-6 0-6 to Volynets 🇺🇸



At times Petra looked like the WTA 946th that she currently is.



Sad to see pic.twitter.com/0HD7MYIj0L — Chris Goldsmith (@TheTennisTalker) April 23, 2025

Zarážející je i statistika, kterou má ze čtyř odehraných utkání na kontě. Hráčka, která na okruhu dominovala servisem a pomáhala si vyhlášenými leváckými zatáčkami, posbírala už 36 dvojchyb.

"V tréninku občas nějaké záblesky jsou, ale pořád to nefunguje, dvojchyb je moc, servis mi nepomáhá. Vždycky to byl klíč k mé hře, teď to tam není a asi proto se tak trápím," analyzuje své výkony tenistka z Fulneku.

Ve středu prý v její hře nebylo nic, co by jí mohlo vrátit do zápasu, zvlášť proti ambiciózní Američance.

"Je to o tom to vydržet, ale to je těžké, hlavně psychicky. Nezbývá než se vrátit znovu do tréninku a soustředit se na něj," přiznává Kvitová.

Čtvrtá porážka v řadě už se blíží jejímu osobnímu smutnému rekordu, kterým je pět proher za sebou.

"Pořád nejsem vyhraná, i když je to trochu lepší, pořád za mnou nejsou zápasy, které bych potřebovala. Vůbec to není tam, kde to bylo, než jsem otěhotněla. Jsem jen ráda, že tenis jako sport mě pořád baví," uvedla.

Zároveň ale dodala, že v Madridu věřila, že první výhra po návratu vyjde právě tam, na jejím oblíbeném místě.

"Je to tak, že se k první výhře už trochu upínám, protože doufám, že ta by to mohla zlomit. Ale možná to není dobře, spíš bych asi měla mít radost ze hry a pak to možná přijde," doufá Kvitová.

Někdejší světová dvojka je ještě přihlášená na turnaj v Římě a účastnit by se měla i antukového grandslamu v Paříži.