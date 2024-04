Výrazný krok k titulu. Pardubice doma přehrály Třinec, Oceláři vůbec neskórovali

Hokejisté Pardubic porazili v pátém zápase finále play off extraligy Třinec 3:0. V sérii vedou 3:2 a v pátek mohou na ledě Ocelářů slavit sedmý titul.

Dynamo si klíčový náskok proti úřadujícím šampionům, kteří usilují o pátý zisk Masarykova poháru v řadě, vypracovalo ve druhé třetině. V rozmezí pěti minut se střelecky prosadili Lukáš Radil, Lukáš Sedlák a Martin Kaut. Brankář Roman Will udržel potřetí v play off čisté konto.

V sestavě hostů se poprvé ve finále plnohodnotně objevil útočník Růžička a jeho tým měl v první třetině více ze hry, zároveň si vytvořil i nejvýraznější příležitosti. Z rychlého protiútoku zahrozil Dravecký.

Při Vondráčkově vyloučení nebezpečně střílel Hudáček, gólovou šanci měl Nestrašil. Will se stihl přesunout a dorážku do odkryté branky lapačkou zlikvidoval.

Na přelomu první a druhé třetiny si premiérovou přesilovou hru zahrálo i Dynamo, stejně jako soupeř ji ale nedokázalo využít. Nejblíže otevření skóre byl Radil, Kacetl si ale s jeho zakončením poradil.

Jeden ze tří pamětníků posledního pardubického titulu před 12 lety v sestavě Východočechů se gólu dočkal v polovině utkání. Po rychlém protiútoku a Zohornově přihrávce zpoza branky pohotovou střelou otevřel skóre.

O 95 sekundy později domácí vedli 2:0. Po další přihrávce zpoza branky, tentokrát od Hyky, zvýšil kapitán Sedlák. Vydařený úsek Dynama podtrhl v 35. minutě ve zkrácené přesilovce Kaut, jenž prostřelil Kacetla potřetí. Do třinecké branky se pak postavil Mazanec.

S třígólovým vedením se domácí snažili hrát jednoduše a zodpovědně, Oceláři se naopak tlačili do útoku. V polovině závěrečné části Dynamo nevyužilo početní výhodu, mrzet ho to ale nemuselo. Zápas jistě dovedlo do vítězného konce.

Finále play off hokejové extraligy - 5. zápas:

HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 30. Radil (T. Zohorna, D. Musil), 31. Sedlák (Hyka, Čerešňák), 35. M. Kaut (Košťálek, Sedlák). Rozhodčí: Jeřábek, Šír - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Diváci: 10.194 (vyprodáno). Stav série: 3:2.

Sestavy:

Pardubice: Will - Čerešňák, D. Musil, Košťálek, Dvořák, Hájek, Vála, od 60. navíc Houdek - Hyka, Sedlák, Pánik - Radil, T. Zohorna, R. Kousal - Paulovič, A. Musil, M. Kaut - Vondráček, Poulíček, Mandát. Trenér: Zadina.

Třinec: Kacetl (35. Mazanec) - Adámek, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Polášek, Šenkeřík - Hrehorčák, Čacho, Dravecký - M. Růžička, Nestrašil, D. Voženílek - L. Hudáček, Cienciala, Daňo - Helewka, P. Vrána, M. Roman - Kurovský. Trenér: Moták.