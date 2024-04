Švýcaři na světový šampionát přivezou i bývalou jedničku draftu Hischiera

Domácí

Průzkum Medianu: Volby by v březnu vyhrálo ANO. Roste ochota jít k volbám

Sněmovní volby by vyhrálo hnutí ANO s 32 procenty hlasů, druhá ODS by měla 14 procent a třetí Piráty by volilo 10,5 procenta lidí.