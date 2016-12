Rio si Ivo Koblasa užil, ale medaile necinkla. Teď chce napodobit Dalera a vyhrát v Tokiu

před 3 hodinami

Psal se rok 1964, když československý cyklista Jiří Daler vybojoval na letních olympijských hrách v Tokiu zlatou medaili ve stíhacím závodě. Brněnský rodák letos oslavil 76. narozeniny. Stejný úspěch ve stejném městě chce v roce 2020 zopakovat další brněnský cyklista – o více než padesát let mladší Ivo Koblasa.

Brno – Z olympijského Ria si odvezl spoustu zážitků i sportovních úspěchů. I přesto ho trochu mrzelo, že nevybojoval medaili, což chce na příští paralympiádě napravit. 23letý Ivo Koblasa proto i během Vánoc tvrdě dře. Příští sezonu chce být vicemistr světa z roku 2014 v silniční cyklistice opět mezi elitou Světového poháru. A v budoucnu vidí i paralympijské zlato z Tokia 2020.

"S Riem jsem velice spokojený, hodně mě potěšilo páté místo v silniční časovce a stejné umístění v týmovém sprintu. Samozřejmě jsem tam jel s cílem získat medaili, ale pravidla jsou trochu jiná než u Světového poháru. I když jsem třeba vyhrál svou kategorii, tak se rozdávala jedna sada medailí. Kromě toho se velmi zvýšila konkurence oproti roku 2012,“ shrnul své brazilské představení Koblasa.

Kromě sportu ale měl čas i na cestování. Užil si prohlídku sochy Krista Spasitele, procházky po vyhlášených plážích i místní kuchyni. Velkým zážitkem pak pro něj byla i návštěv atletického stadionu. "V jednu chvíli se zde konalo i pět disciplín najednou. Velmi se mi líbila atmosféra i organizace,“ pochvaloval si cyklista.

Přesto akce nepřekonala mistrovství světa v Greenville, kde se Koblasa stal před dvěma lety vicemistrem světa. "To je asi nejkrásnější vzpomínka. Byli tam moc přátelští lidé a skvělá atmosféra. Vůbec to není tak, že by Američané byli tak nepříjemní, jak se o nich říká,“ svěřil se závodník.

V současné době se každý den věnuje tréninku. Pravidelně navštěvuje posilovnu a odpočívá například u lyžování. "Jezdím často do Rakouska. Při lyžování si člověk vyčistí hlavu. Kromě tréninků pak trávím čas v sauně, nebo chodím na rašelinové zábaly v Černé Hoře,“ popsal sportovec. Právě v Černé Hoře nedaleko Brna v současné době žije.

Součástí jeho programu s názvem Od Ria po Tokio, který prezentuje na svých stránkách, jsou mimo jiné umístění do třetího místa v mistrovství světa nebo seriálu světového poháru v roce 2017. Během následujících let by pak chtěl oba tyto podniky vyhrát. Jeho snem je především paralympiáda v Tokiu.

"Rád bych si odtud přivezl medaili stejně jako se to povedlo Jiřímu Dalerovi. Moc bych si chtěl ten okamžik užít,“ dodal Ivo Koblasa. Jeho největším vzorem jsou rodiče a pradědeček, válečný veterán z II. světové války, nositel Řádu Bílého lva, účastník bojů o Velkou Británii, Francii a pilot u 310. stíhací perutě RAF.

Letos navíc cyklista získal Cenu Jihomoravského kraje za přínos v oblasti sportu nejen za sportovní výsledky, ale i za svůj vztah k handicapovaným lidem a za své aktivity v této oblasti. Stal se také nejlepším handicapovaným sportovcem města Brna pro rok 2016.

Kromě tréninků má ale usměvavý cyklista čas i na shánění dárku na Vánoce, které bude trávit s rodinou a přáteli. Start svého nabitého programu zahájil letos. Ivo Koblasa má před sebou v rámci svého plánu tři náročné roky, na jejichž konci by chtěl stát jako paralympijský vítěz. A našlápnuto k tomu má skvěle.

