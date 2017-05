Mládí ve finále florbalu vozíčkářů zvítězilo. Titul berou České Budějovice

před 1 hodinou

Vyvrcholení florbalové České pošty Extraligy vozíčkářů 2016/2017 čekalo na šest nejlepších týmů sezóny v Ostravě, kde se odehrálo play off. Ve finále se proti sobě postavily stejné týmy jako v loňském roce - FBC Štíři České Budějovice a Tatran Střešovice. Rovněž skóre finálového utkání bylo stejné jako loni, vítězství 2:1 si ale tentokrát připsali českobudějovičtí Štíři.

Superfinále

Ve finále play off České pošty Extraligy vozíčkářů se potkaly stejné týmy jako loni - pražský Tatran jako obhájce titulu, České Budějovice zase v roli favorita umístěním na první příčce po základní části (ač na body měl stejně jako českobudějovičtí Štíři i SKV Praha ComAp Team, o prvním místě v tabulce základní části rozhodlo celkové skóre, které bylo ve prospěch Štírů).

V boji o titul se jako první radovali Jihočeši, když se ve druhé třetině trefil Zbyněk Sýkora. Tatran však dokázal srovnat krok gólem Zdeňka Krupičky. Přestože obhájci titulu měli šance, na bojovnost Českých Budějovic to tentokrát nestačilo. Druhý gól Štírů, který vstřelil Adam Šimonek ve třetí třetině, již zůstal bez odpovědi. Jihočeši získali titul mistra florbalové extraligy konečným výsledkem 2:1.

"Loni jsme pořádali play off v Českých Budějovicích, pod tou tíhou pořadatelství jsme se nedokázali tolik soustředit na utkání a ve finále jsme prohráli s Tatranem 1:2. Sem jsme si to tedy jeli užít. Mladí kluci z týmu za ten rok nasbírali zkušenosti, hráli jsme svoji hru a ono to klaplo. Takže máme velkou radost," neskrýval dobrou náladu po finálovém utkání hráč a trenér vítězných Štírů Zbyněk Sýkora.

"Finále bych hodnotil pozitivně, i když jsme prohráli. Jako první jsme prohrávali a i když jsme pak dokázali srovnat, oproti minulému roku jsme byli tím týmem, co tahal za kratší konec, kluci se dostávali pod tlak. Úplně nám nevyšla taktika, trošku nám chyběly síly - odehrály jsme za ty tři dny víc utkání než soupeř (Jihočeši vzhledem k tabulkovému prvnímu místu postoupili rovnou do semifinále a nemuseli hrát čtvrtfinále - poznámka redakce)".

"Krupička tam ještě měl dvě tyčky, ale to bylo všechno. Před play off jsme ale rozhodně nebyli favoritem a kdyby nám někdo řekl, že budeme ve finále, byli bychom rádi. Štíři v poslední době zlepšili práci s mladými kluky, které tam mají, a určitě byli favority oni," zhodnotil zápas o první místo trenér Tatranu Střešovice Tomáš Pek.

Souboj o bronz

V zápase o třetí místo proti sobě nastoupily poražené semifinálové týmy SKV Praha ComAp Team a polští Wheel Wolf Sosnowiec. Pražský tým v tomto utkání již potvrdil své postavení z tabulky po základní části ligy a v dramatickém utkání zvítězil 3:2 zásluhou Jana Rajznovera, který dokázal v prodloužení vstřelit rozhodující gól.

"Do boje o třetí místo u nás byly po semifinále emoce v negativním hávu, ale později jsme se dokázali namotivovat, něco si k tomu ještě řekli, kluci měli nějaké návrhy ohledně sestavy, které jsme využili. V samotném utkání měli Poláci více šancí, ale v naší bráně skvěle zachytal Karel Dominik. Na konci základní části bohužel Poláci srovnali, my jsme pak nedokázali využít trestné střílení, ale nakonec jsme zvládli vstřelit vítězný gól v prodloužení."

"Takže teď převládají pozitivní emoce, ale pořád je na čem pracovat, pořád má naše hra ještě spoustu much. Za mě je největší hvězdou utkání Karel Dominik, také jsme měli oproti semifinále více spjatého týmového ducha," hodnotil zápas o bronz trenér SKV Praha ComAp Team Vladimír Mařík, na jehož svěřencích bylo po prohře v semifinále znát velké zklamání.

Letos se nově hrálo utkání také o páté místo. V něm se potkaly týmy vyřazené ve čtvrtfinále: FBC ABAK Ostrava a SKH Meteor Plzeň. Domácí Ostravané dokázali v tomto zápase vstřelit dva góly a své fanoušky, kteří je přišli podpořit do sportovní haly SAREZA, odměnili výsledkem 2:0.