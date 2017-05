Nejlepší český florbalista na vozíku už vyhlíží play off

před 54 minutami

František Synek je na vozíku od svých sedmnácti let, kdy si s kamarádem amatérsky montovali do bytů internet. Aby mohl přetáhnout kabel do bytu, přelezl balkonové zábradlí a přidržoval se zdi. Noha se mu ale smekla a ze čtvrtého patra spadl na zem. Ochrnul až po několika dnech. Dnes je šťastně ženatý, má malou dceru a s rodinou žije v Mostě. Sportu se začal naplno věnovat až po úrazu.

Most - Je skoro k nevíře, že se František Synek před úrazem sportu nijak zvlášť nevěnoval. V současnosti je totiž jeho velkým koníčkem, hlavně florbal - v minulosti hrál za tým Basset Most, nyní je členem SKV Praha ComAp Team a kapitánem reprezentačního týmu. Počtem bodů navíc vede tabulku kanadského bodování Česká pošta extraligy vozíčkářů ve florbalu. S pražským týmem ho nyní čeká play-off, ve kterém si s ohledem na první místo v tabulce základní části dělají velké ambice.

Na vozíku jste od svých sedmnácti let. Co se tehdy stalo?

Nešťastný pád ze čtvrtého patra a roztříštění bederní páteře, ale na to se nejprve nepřišlo. Po několika dnech, když v Mostě zjistili, že ji mám roztříštěnou, poslali mě na operaci do Liberce. Zde provedli stabilizaci páteře, ale asi dvě hodiny po operaci jsem ohrnul.



Jak jste se dostal právě k florbalu?

Přišel za mnou Radek Žižka, hokejista, který také ochrnul a dozvěděl se o mně. A nabídl mi, jestli florbal nechci zkusit, já souhlasil a ten mě naprosto chytl.

Bydlíte v Mostě, dříve jste hrál florbal za mostecké Bassety. Co vás vedlo k přestupu do týmu SKV Praha ComAp Team?

Byla to nespolehlivost lidí, ale hlavně jsem se chtěl posunout vpřed, abych si udržel místo v reprezentaci. Nejbližší tým byl v Praze a měl jsem tam kamarády (Jana Rajznovera a Josefa Danu), a tím to byla jasná volba.



Vaším trenérem v týmu stejně jako v reprezentačním týmu je Vladimír Mařík. Jak moc je podle vás jeho osoba důležitá pro úspěchy obou týmů, za které hrajete?

Co přišel do ComApu, tak nám dal podle mě hodné zkušeností a díky tomu jsou oba týmy (jak pražský ComAp, tak reprezentace) na špičce florbalu vozíčkářů.



Čeká vás play off české florbalové ligy, do které vstupuje váš SKV Praha ComAp Team z prvního místa tabulky. Věříte si na vítězství?

Věřím, že na to máme a pokusíme se této výhodné pozice využít. Hra v play off je trochu jiná než v základních kolech.



V české lize vedete v tabulce bodování hráčů. Jaké je být nejlepším hráčem českého florbalu vozíčkářů?

Nejdůležitější je pro mě to, abych byl přínosem pro svůj tým. Umístění v kanadském bodování je třešnička na dortu.



Jaká je mezinárodní konkurence ve florbalu vozíčkářů?

Obrovská, hlavně švédský tým je na vysoké úrovni, ale i ostatní týmy jako Nizozemci, Švýcaři a Poláci se v poslední době prokazují jako špičkoví hráči.

Jaké jsou vaše florbalové cíle?

V současné době bych si moc přál vyhrát českou ligu florbalu vozíčkářů a na mezinárodní scéně porazit Švédy.



Věnujete se kromě florbalu dalším sportovním aktivitám?

Rekreačně jezdím na kole a v zimním období lyžuji.



Máte kromě sportu ještě další koníčky?

Věnuji se hlavně rodině, zejména své dvouleté dceři, dále pak rád stavím plastikové modely, trochu se věnuji truhlařině a odreaguji se u počítačových her.