Florbalová liga vozíčkářů zná elitní šestku. Jako vítěze osobnosti tipují Štíry

před 31 minutami

FBC Štíři České Budějovice v závěrečném kole nepoznali přemožitele. Góly padaly pouze do branky jejich soupeřů. | Foto: Ivan Nestával

V závěrečném kole základní části florbalové extraligy vozíčkářů mělo jistotu postupu do play off pět týmů. Ze soutěžního víkendu vzešli jako poslední postupující hráči plzeňského Meteoru. Po skončení základní části už všichni vyhlížejí finálový turnaj, který se uskuteční v Ostravě. A kdo ho vyhraje? V anketě si můžete přečíst názory vybraných florbalových osobností.

Plzeň/Ostrava - Základní část extraligy florbalu vozíčkářů je u konce. O víkendu se odehrál sedmý, poslední turnaj, jehož hostitelem byl SKH METEOR Plzeň. Domácím šlo o hodně - museli posbírat dostatečný počet bodů, aby doplnili pětici již jistých postupujících do play off. Tu tvořily týmy FBC Štíři České Budějovice, SKV Praha ComAp Team, Tatran Střešovice, Wheel Wolf Sosnowiec z Polska a FC ABAK Ostrava. To se domácímu celku nakonec povedlo.

Plzeňští florbalisté měli bilanci dvou výher a tří porážek a nakonec se do finálového turnaje probojovali. Sedmí Bulldogs Brno na ně ztrácí pět bodů a se soutěží se loučí. "Na domácí půdě se nám to povedlo jak herně tak organizačně. Prostě všechno bylo takové, jak mělo," pochvaloval si plzeňský hráč Martin Černý.

Základní část vyhráli budějovičtí Štíři. Ti ve všech čtrnácti zápasech nasbírali 35 bodů stejně jako druzí SKV Praha. O jejich pořadí tedy rozhodlo skóre, které hovořilo ve prospěch Jihočechů. Podíl na jejich prvenství měl i jejich víkendový výkon. Ve všech třech svých zápasech vyhráli a přitom neinkasovali ani jeden gól. "Všechna tři utkání jsme chtěli vyhrát a zajistit si tak rovnou semifinále. Hodně jsme ale manipulovali se sestavou" vysvětluje nejlepší střelec Štírů Zbyněk Sýkora. "Šanci dostal náš druhý brankář Václav Paclík, který zachytal výborně. A dali jsme šanci také mladší generaci, která se herně příjemně předvedla a byla to pro ně skvělá zkušenost i zdroj sebevědomí," dodává.

V čele tabulky kanadského bodování hráčů se umístil František Synek z SKV Praha ComAp Team. V základní části extraligy nastřílel 17 branek a na osm přihrál.

Play off se uskuteční na konci května v Ostravě

Z prvních dvou míst tedy postupují Štíři a SKV Praha. Ta jim zajišťují přímý postup do semifinále. Zbylé čtyři týmy o něj budou muset bojovat ve čtvrtek 25. května. Čtvrtfinálové dvojice se utvořily formou třetí proti šestému a čtvrtý proti pátému. Při pohledu do tabulky to znamená, že Tatran Střešovice vyzve SKH METEOR Plzeň a polský Wheel Wolf se utká s domácím FBC ABAK Ostrava.

Kompletní výsledky sedmého kola: Tatran Střešovice - SKH METEOR Plzeň 3 : 0 Basset Most - Bulldogs Brno 3 : 5 SKH METEOR Plzeň - FBC Štíři ČB 0 : 11 Basset Most - Tatran Střešovice 0 : 3 Bulldogs Brno - SKH METEOR Plzeň 3 : 5 FBC Štíři ČB - Basset Most 6 : 0 Bulldogs Brno - Tatran Střešovice 1 : 10 Basset Most - SKH METEOR Plzeň 0 : 5 FBC Štíři ČB - SKH METEOR Plzeň 4 : 0 Bulldogs Brno - Basset Most 5 : 1

Vítězové čtvrtfinále poté budou přiřazeni k semifinalistům podle toho, jaká byla jejich pozice v tabulce základní části. Hůře postavený tým si to rozdá se Štíry, ten lepší s pražským celkem. Semifinálové boje se odehrají v pátek dvojzápasovým způsobem. V situaci, kdy každý z týmů vyhraje jeden zápas, přijde na řadu zápas třetí, rozhodující. Jedno utkání potrvá 3 x 12 minut čistého času.

Sobota poté přinese tři poslední zápasy o umístění. "Novinkou je zápas o páté místo. Je dobré, že pro čtvrtfinálové poražené neskončí turnaj už ve čtvrtek," vysvětluje Zbyněk Sýkora. Půjde již pouze o jedno utkání na 3 x 12 minut a odstartuje v 11 hodin. Jediný zápas v 13 hodin rozhodne i o třetím místu, avšak zde bude třetina trvat 15 minut.

Vrchol celého play off započne v 15 hodin. Superfinále bude mít také třetiny o délce 15 minut. Konkrétně se třídenní turnaj uskuteční ve sportovní hale Sareza v ostravské části Přívoz.

Vsadili by peníze, pivo nebo svou čest

A koho jako hlavního favorita play off vidí největší osobnosti z prostředí florbalu na vozíku?

Radek Žižka, hráč Basset Most, tedy týmu, který se do play off neprobojoval, favorizuje Prahu. "Jako vítěze bych zvolil SKV Praha ComAp Team. Druzí skončí Štíři a třetí Wheel Wolf. Často se tedy nevsázím, ale na tohle bych dal tisícovku."

Stejnou částku by sázkovým kancelářím svěřil i Petr Alina. Pořadí by ale volil jiné. "Pokud SKV Praha ve finále nepřekvapí, vyhrají v něm Štíři. Na bronz tipuji Tatran Střešovice," zamýšlí se předseda ČFFV.

Florbalista Meteoru Plzeň Martin Černý předpokládá, že superfinále ovládne obhájce titulu Tatran Střešovice na úkor Štírů. Třetí místo dle jeho slov obsadí SKV Praha. Věří tomu však o polovinu méně než předchozí dva - vsadil by pět set korun.

"Já nikdy nevsázím a ani tady nechci. Ale vyhraje to podle mě Tatran. Druzí budou budějovičtí a třetí skončíme my, FBC ABAK," hádá Miroslav Večeřa, který v ostravském klubu nasbíral v základní části nejvíce kanadských bodů.

Basu piv by na triumf svého týmu vsadil Vladimír Mařík. "Druzí skončí asi Wheel Wolf z Polska a třetí budou Štíři České Budějovice," dodává hráč SKV Praha ComAp Team.

"Tolik bych nevsadil. Já třeba jen jedno pivo," upřesňuje svou sázku Ondřej Holík, hráč vypadlých Bulldogs Brno. Ten favorizuje Štíry, kteří ve finále porazí střešovický Tatran. Boj o třetí místo dle jeho slov zvládne SKV Praha.

Láhev "zelené" by do banku přihodil budějovický Zbyněk Sýkora, který vsází na vítězství Štírů. Stříbro podle něj bude brát pražský SKV a bronz poté Tatran.

Ankety se zúčastnil také Tomáš Pek, hráč a trenér Tatranu Střešovice. "My obhájíme. Štíři budou v Ostravě druzí a na třetí místo tipuji SKV. Vsadil bych na to svou čest," usmívá se.

Kdo z respondentů odhadoval výsledky nejpřesněji? To můžete zjistit sami, pokud na play off do Ostravy přijedete podpořit svůj oblíbený tým.