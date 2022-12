Zlatá Ledecká po čtyřech letech ovládla anketu Sportovec roku

Ester Ledecká se podruhé v kariéře stala nejlepším českým sportovcem roku. Olympijská vítězka v paralelním obřím slalomu na snowboardu získala v 64. ročníku novinářské ankety 1593 bodů a navázala na své prvenství z roku 2018. Na druhém místě skončil se ztrátou 278 bodů tenisový pár Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková a třetí příčku obsadil předloňský vítěz hokejista David Pastrňák.

Mezi kolektivy poprvé od roku 2010 triumfovala hokejová reprezentace, která letos získala bronz na mistrovství světa. Výsledky tradiční ankety Klubu sportovních novinářů dnes byly slavnostně vyhlášeny v pražském hotelu Hilton.

Ledecká byla favoritkou prakticky od února, kdy jako jediná z českých sportovců vybojovala na olympiádě zlatou medaili. Sedmadvacetiletá zimní "obojživelnice" si navíc vedla dobře i v alpském lyžování - v kombinaci byla čtvrtá a v superobřím slalomu pátá.

Na předchozí triumf v anketě před čtyřmi lety dosáhla Ledecká rovněž coby olympijská šampionka. Vedle ní je ještě dalších 10 dvojnásobných vítězů Sportovce roku, rekord drží gymnastka Věra Čáslavská a oštěpař Jan Železný se čtyřmi prvenstvími.

"Obě vítězství (letošní i před čtyřmi lety) mi přišla docela překvapivá. Nesmírně si toho vážím, a to hlavně z toho důvodu, že jak je vidět, my máme sport pořád strašně našlapaný," řekla na tiskové konferenci Ledecká.

"Ačkoliv jsme malá země, máme spoustu skvělých sportovců, kteří se ani do té desítky nedostali kvůli tomu, že konkurence je tak obrovská. To je parádní. Je hrozně složité srovnávat sporty mezi sebou, každý má svá specifika," uvedla Ledecká.

Vedle povedených výsledků na olympiádě vyhrála jeden lyžařský sjezd ve Světovém poháru. "Pro mě upřímně olympiáda asi ten hlavní highlight nebyl. Chápu, že pro veřejnost ano, ale pro mě to bylo to, že jsem dokázala vyhrát svěťák na snowboardu a na lyžích. Že jsem mohla bojovat s těmi nejlepšími na světě v obou sportech a to mi přijde skvělé," řekla. "Samozřejmě obhájená olympijská medaile je super. Myslím, že i na lyžích jsem tam předvedla skvělé výkony na to, že to tam bylo hodně nahuštěné za sebou," dodala.

Na letošních hrách v Pekingu vedle Ledecké získala z Čechů medaili už jen rychlobruslařka Martina Sáblíková, která si na trati na 5000 metrů dojela pro bronz. Pětatřicetiletá trojnásobná vítězka ankety tentokrát obsadila páté místo. Právě Sáblíkovou by Ledecká dala na první místo.

Ledeckou zařadilo na první příčku 92 hlasujících. Dvaadvacetkrát novináři umístili nejvýše tenisovou dvojici Krejčíková, Siniaková. Pár společně ovládl ve čtyřhře tři ze čtyř grandslamů a na Turnaji mistryň prohrál až ve finále. Dvojice od začátku ankety patří mezi jednotlivce, v roce 1962 triumfovali krasobruslaři Eva a Pavel Romanovi a o 17 let později šampioni v kolové Jan a Jindřich Pospíšilové.

Třetí nejvyšší počet prvních míst získal MMA bojovník Jiří Procházka, letošní světový šampion organizace UFC. Zároveň ale posbíral i nejvyšší počet desátých příček a ve finálovém hlasování coby nováček skončil celkově až poslední.

Vedle Pastrňáka a Sáblíkové se z bývalých vítězů ankety do elitní desítky dostala ještě Barbora Špotáková. Jednačtyřicetiletá oštěpařka, která se nedlouho po bronzu na mistrovství Evropy rozloučila s bohatou kariérou, obsadila devátou příčku. Její oštěpařský kolega Jakub Vadlejch letos vybojoval světový bronz a evropské stříbro a skončil v anketě čtvrtý. Z atletů se umístil nejlépe od roku 2017, kdy byla právě Špotáková druhá.

Obhájce prvenství judista Lukáš Krpálek nezískal tentokrát ani bod. Loňskou účast v elitní desítce zopakovali Vadlejch, Krejčíková se Siniakovou, Ledecká a biatlonistka Markéta Davidová, které letos patří šesté místo.

Mezi kolektivy bylo hlasování vyrovnané. Nakonec o 21 bodů zvítězili hokejisté, kteří triumfovali po 12 letech. Výběr vedený finským trenérem Karim Jalonenem získal na mistrovství světa bronz stejně jako druhé hokejistky. Třetí příčku obsadila florbalová reprezentace za světové stříbro.

Juniorskou kategorii ovládl plavec Daniel Gracík, sportovní legendou byl vyhlášen bývalý motocyklový závodník Květoslav Mašita. Cenu za oddanost sportu získala atletka Jarmila Kratochvílová.

Novináři hlasují v anketě dvoukolově. Nejprve vyberou desítku finalistů, z níž pak zvolí vítěze. Letos celkem hlasovalo 223 žurnalistů.

Anketa Sportovec roku ČR 2022:

Jednotlivci:

1. Ester Ledecká (snowboarding a alpské lyžování) 1593 b., 2. Barbora Krejčíková/Kateřina Siniaková (tenis) 1315, 3. David Pastrňák (hokej) 1078, 4. Jakub Vadlejch (atletika) 1015, 5. Martina Sáblíková (rychlobruslení) 1004, 6. Markéta Davidová (biatlon) 922, 7. Adam Ondra (sportovní lezení) 915, 8. Vít Přindiš (vodní slalom) 886, 9. Barbora Špotáková (atletika) 760, 10. Jiří Procházka (MMA) 727.

Další pořadí: 11. Jan Hirt (silniční cyklistika) 350, 12. Jiří Prskavec (vodní slalom) 324, 13. Martin Fuksa (kanoistika) 273, 14. Pavel Francouz (hokej) 265, 15. Patrik Schick (fotbal) 240, 16. Ondřej Palát (hokej) 195, 17. Josef Dostál (kanoistika) 194, 18. Ondřej Perušič/David Schweiner (plážový volejbal) 166, 19. Jiří Lipták (sportovní střelba) 161, 20. Roman Červenka (hokej) 158, 21. Tomáš Satoranský (basketbal) 108, 22. Iveta Miculyčová (cyklistika BMX) 75, 23. Krejčíková (tenis) 74, 24. Tomáš Staněk (atletika) 64, 25. Jan Veselý (basketbal) 61, 26. Petr Nikodém (motorismus), 27. Markéta Jeřábková (házená) oba 49, 28. Marie Bouzková, 29. Petra Kvitová (obě tenis) obě 40, 30. Klára Spilková (golf) 35.

Kolektivy:

1. hokejisté ČR 414, 2. hokejistky ČR 393, 3. florbalisté ČR 305.

Další pořadí: 4. fotbalisté Plzně 137, 5. baseballisté Česka 92, 6. brokoví střelci - trap (Lipták, Kostelecký, Štěpán) 68, 7. kajakáři - hlídka vodní slalom (Prskavec, Přindiš, Tunka) 49, 8. hokejisté Třince 32.

Sportovní legenda - Cena Emila Zátopka: Květoslav Mašita (motocyklový závodník).

Oddanost sportu - Cena Národní sportovní agentury: Jarmila Kratochvílová (atletika).

Junioři: 1. Daniel Gracík (plavání) 49, 2. Tereza Voborníková (biatlon) 47, 3. Adam Kopecký (judo) 42.