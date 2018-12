Češi jsou s bilancí jedné stříbrné medaile z roku 2004 a dvou bronzů z let 2010 a 2014 čtvrtým nejúspěšnějším národem v historii florbalových MS a na letošním šampionátu by do sbírky milerádi přidali další cenný kov. Potřetí se setkání nejlepších světových florbalistů pořádá v Praze, ale právě v domácím prostředí skončili Češi dosud nejlépe čtvrtí. Letos parta finského trenéra Petriho Kettunena v základní skupině porazila Německo 10:5, podlehla Lotyšům 4:5 a v boji o první místo zdolala silné Švýcarsko 6:4. Ve čtvrtfinále Češi rozstříleli Dánsko 10:1 a naladili se před rozhodujícím víkendem. Po překvapivé porážce s Lotyši pomohlo českému týmu důležité vítězství se Švýcary, mužstvo si zvyklo na vřavu O2 arény a pořádně si před play off zvedlo sebevědomí.