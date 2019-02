Zlato z olympiády bylo výjimkou, říká Ledecká. Na elitu ještě nemám

před 52 minutami

Zatímco americká hvězda Mikaela Shiffrinová přebírala zlato za světový titul v superobřím slalomu, olympijská vítězka Ester Ledecká se zalykala slzami. Po sedmadvacátém místě v Aare doufala, že si lidé uvědomí, že její olympijské zlato v super-G bylo zatím výjimkou.

"Velmi pozitivní věc je, že spousta lidí třeba pochopí, že ještě nemám na to dostat se do té elity. Že to opravdu na olympiádě byla jenom výjimka. A budou mi fandit a budu moct zase jenom překvapit," řekla Ledecká novinářům na stadionu.

Skoro před rokem šokovala olympijským triumfem v superobřím slalomu a od té doby čelí přehnaným očekáváním. Ve Světovém poháru dojela v této disciplíně nejlépe jedenáctá.

V Aare na trať vyrazila s číslem 29 v momentu, kdy přišla oblačnost a zhoršila se viditelnost. "Nečekala jsem, že bude takhle zataženo, že neuvidím ani na krok. Brala jsem akorát jiné brejle, ale ten rozdíl byl velký. To byla trošku škoda," litovala.

Od začátku na soupeřky ztrácela a po své jízdě byla poslední z těch, co závod dokončily. "Spousta věcí se nepovedla. To, myslím, bylo evidentní," přiznala. Prohrála i s druhou českou závodnicí Kateřinou Pauláthovou a porazila jen Rumunku a Mexičanku.

"Z hlediska pozitivních věcí bych vypíchla, že jsem to sjela až do cíle, což je fantastický. Takže mám kopec tenhle rok aspoň z části prohlídnutý," řekla třiadvacetiletá lyžařka.

"Myslím si, že jsem udělala spoustě lidí radost. Bohužel těm, co mi to zrovna úplně nepřejou. Takže se budu snažit příště, stejně jako jsem se snažila teď," vzkázala Ledecká škarohlídům. A pro fanoušky, kteří jí i coby úspěšné snowbaordistce drží palce, doplnila: "Strašně moc jim děkuju a omlouvám se, že jsem dneska zklamala."

Na otázky vydržela odpovídat jen krátce, jelikož se rozplakala. V slzách pak tleskala medailistkám a poslouchala americkou hymnu na počest Shiffrinové.