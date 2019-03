Ester je fajn člověk. A snowboard? Já bych si vybrala tenis, smála se Shiffrinová

před 1 hodinou

Americká sjezdařka Mikaela Shiffrinová ocenila Ester Ledeckou, jak dokáže na vrcholné úrovni kombinovat dva odlišné sporty. Před Světovým pohárem ve Špindlerově Mlýně řekla, že kdyby si mohla vybrat a dělat dva sporty najednou, vedle lyžování by hrála tenis.

Česká olympijská vítězka z Pchjongčchangu na prkně i na lyžích v Krkonoších chybí, protože tentokrát dává přednost Světovému poháru na snowboardu. "A to samo o sobě říká celý příběh. Nemusí vybalancovat jen rozdílné závody, ale dva různé sporty. Umím si představit, jak je složité najít způsob, aby mohla být nejlepší v obojím. Pro nás všechny je to něco mimořádného," ocenila Shiffrinová.

"Ale ona je i fajn člověk. Aspoň takový je můj pocit, když se potkáme. Je skvělá," prohlásila lyžařská královna bílých svahů Shiffrinová o Ledecké.

"Je zároveň soustředěná na to, co dělá, a taky hodně zábavná. Občas se na svěťáku potkáváme při inspekcích tratí, ostatní holky často odjedou a my dvě tomu věnujeme delší čas, koukáme, co a jak. Pokaždé, když ji vidím, je to příjemný pocit," doplnila Američanka.

Na otázku, jaký by si sama zvolila druhý sport, kdyby mohla, nejdříve řekla jen "Wow!" Dlouho ale nepřemýšlela. Její volba by padla na jiný bílý sport.

"Pokud bych si opravdu mohla vybrat něco, v čem budu automaticky dobrá, beru tenis. To by byl můj vysněný svět! Ale to už by fakt nešlo. Lyžování mi stačí," usmála se.

Mezi tenisty má na prvním místě Švýcara Rogera Federera. "On je nejlepší. Ale miluju i Novaka Djokoviče a Rafu Nadala. Ráda jsem sledovala Andyho Murrayho a jsem nadšená, jak se dere nahoru Dominic Thiem," naznačila, jaký přehled má o předních hráčích.

Z žen jmenovala krajanku Serenu Williamsovou a v poslední době ji baví i japonská světová jednička Naomi Ósakaová. "Má senza styl," řekla Shiffrinová.