Tréninky střídají s vařením, skákat není kde. Sdruženáři zažívají krušné časy

Česká severská kombinace má za sebou loňskou nevydařenou sezonu, a tak do letošního ročníku závodů Světového poháru mohla poslat jen dva závodníky. "Sráží nás to víc, než nedostatek financí a provozuschopných můstků,“ říká trenér Marek Šablatura v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Kdo se tedy pokusí napravit pošramocenou pověst českých sdruženářů?

Úvodní část přípravy absolvovalo celkem pět sdruženářů, ale před zahájením sezony jsme z nich museli vybrat dva nejlepší závodníky. Jedničkou byl Tomáš Portyk a díky stabilní skokanské formě dostal přednost Ondřej Pažout před Janem Vytrvalem. Zbývající trio pod taktovkou mého asistenta Vladimíra Šmída čekají závody v Kontinentálním poháru.

S jakými změnami jste do přípravy vstupovali?

Neměli jsme to jednoduché. Ledovec poslední dobou nevyužíváme, v italském Livignu není kde skákat a právě můstky se pro nás staly prioritou. A nechtěli jsme už celý měsíc zůstávat na severu Evropy, což je hlavně vzhledem k tamějším klimatickým podmínkám vždy náročné. Rozhodli jsme se pro kratší úseky, včetně pobytu doma. Zejména Portykovi to pomohlo, zvláště v letní Grand Prix, zatímco Pažoutovi to při přechodu na sníh nějaký čas trvalo, než získal větší sebedůvěru ve vlastní schopnosti. Určité problémy byly i s materiálem.

Zaměřili jste se tedy hlavně na skoky. Je už znát určité zlepšení?

Hlavně jsme pracovali na změně zafixovaného skokanského pojetí. Portyk v tomto směru hodně pokročil, ale ještě potřebuje všechny změny plně zažít. V prvních závodech byla na něm vidět nervozita. U obou mých svěřenců však vidím proti loňsku posun, a proto i vystoupení na prvních závodech ve Finsku a Norsku hodnotím pozitivně. Portyk skončil ve třetí desítce a Pažout ve čtvrté, což samozřejmě není důvod k jásotu, ale ukázalo se, že když se jim povede skokanská část, tak mohou pravidelně bodovat.

České můstky zatím ještě v provozu nejsou, takže musíte hodně cestovat. Neřešíte také finanční problémy?

Ano, od května do března dalšího roku stále jezdíme, ale jen díky ekonomické pomoci od Dukly. Jinak bychom doma jen čekali, zda se někdy dočkáme provozu na můstcích v Harrachově či Liberci. Na zahraničních soustředěních však hledáme ty nejlevnější apartmány a tréninky střídáme s vařením.

Portyk nedávno prozradil, že na celkové činnosti úseku sdruženářů se podílejí finančně i závodníci. V čem především?

Zaplatili si například jednu kombinézu, aby věděli, že její pořízení není levná záležitost. Přispívají i na fyzioterapeuty, kteří s námi jezdí, někteří na psychologa a další věci, které jim pomáhají a ulehčují jejích sportovní život.

A s jakými představami jste do letošní sezony vstoupili?

Pro tým jsme udělali maximum v současných našich možnostech. Od zmíněných dvou závodníku čekám lepší výsledky, než byly ty loňské. A zároveň z trojice sdruženářů by nejméně jeden měl najít cestu zpět do "áčka," abychom měli ve Světovém poháru početnější zastoupení. A samozřejmě bychom uvítali, kdyby se v nejkratší možné době podařilo pravidelně trénovat na některém českém můstku.