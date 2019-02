Sprinty v Lahti ovládli Klaebo a Fallaová, Češi nebodovali

před 1 hodinou

Sprinty volnou technikou na Světovém poháru v Lahti ovládli norští lyžaři Johannes Hösflot Klaebo a Maiken Caspersen Fallaová. Čeští běžci vypadli v kvalifikaci. Nejblíže k postupu do vyřazovacích bojů byla Petra Nováková, které na 32. místě scházely necelé tři desetiny sekundy. Mezi třicítku nejrychlejších se nedostali ani Jan Pechoušek, Luděk Šeller, Tereza Beranová a Kateřina Janatová.

Olympijští vítězové Klaebo s Fallaovou si zopakovali triumf z lednových sprintů SP v Otepää, které se jely klasickou technikou. Pro dvaadvacetiletého Klaeba to byl už pátý triumf ve sprintu v této sezoně, celkově se radoval poosmé a míří za obhajobou velkého křišťálového glóbu. O šest let starší Fallaová slavila podruhé.

Mezi čtveřici Norů se ve finále vklínil pouze druhý Ital Federico Pellegrino. Fallaová si ve finiši poradila s Američankou Sophií Caldwellovou, třetí dojela Švédka Maja Dahlqvistová. Celkové pořadí SP vede Norka Ingvild Flugstad Östbergová.

SP v běhu na lyžích v Lahti - sprint volně:

Muži: 1. Klaebo (Nor.) 2:52,06, 2. Pellegrino (It.) -0,30, 3. Krogh -0,61, 4. Brandsdal -1,31, 5. Iversen (všichni Nor.) -1,75, 6. Retivych (Rus.) -2,08, …49. Pechoušek, 57. Šeller (oba ČR) - vyřazeni v kvalifikaci.

Průběžné pořadí SP (po 22 z 32 závodů): 1. Klaebo 1134, 2. Bolšunov (Rus.) 946, 3. Röthe 755, 4. Tönseth 657, 5. Krüger (všichni Nor.) 657, 6. Usťugov (Rus.) 604, …103. Novák (ČR) 14, 114. Pechoušek 6.

Ženy: 1. Fallaová (Nor.) 2:43,64, 2. Caldwellová (USA) -0,11, 3. Dahlqvistová (Švéd.) -0,37, 4. Ringwaldová (Něm.) -0,46, 5. Eideová -0,75, 6. T. Wengová (obě Nor.) -0,94, …32. P. Nováková, 34. Beranová, 49. Janatová (všechny ČR) - vyřazeny v kvalifikaci.

Průběžné pořadí SP (po 22 z 32 závodů): 1. Östbergová (Nor.) 1237, 2. Něprjajevová (Rus.) 1057, 3. Pärmäkoskiová (Fin.) 1002, 4. Johaugová (Nor.) 800, 5. Bělorukovová (Rus.) 695, 6. Digginsová (USA) 693, …51. Razýmová 73, 73. Schützová (obě ČR) 21, 95. P. Nováková 7, 100. Beranová 5, 102. Janatová 2.