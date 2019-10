Snowboardcrossařka Samková je nejlepším armádním sportovcem roku

Mistryně světa a vítězka Světového poháru ve snowboardcrossu Eva Samková je nejlepším armádním sportovcem roku 2019. Na trůn v anketě určené reprezentantům Dukly se vrátila po pěti letech. Naposledy tento titul získala v roce 2014 po triumfu na zimních olympijských hrách v Soči.

Šestadvacetiletá Samková letos prožila skvělou sezonu. Poprvé v kariéře vyhrála seniorské mistrovství světa, kde jí dosud medaile unikala. Získala také druhý velký křišťálový glóbus, ten první vybojovala v roce 2017. K úspěchům ji dovedl mimo jiné Marek Jelínek, který byl dnes vyhlášen nejlepším trenérem armádního sportovního klubu.

Samková anketu ovládla suverénně. Získala 786 bodů a nechala o 220 bodů za sebou Tomáše Nýdrleho, který se jako první český střelec stal mistrem světa ve skeetu. Třetí příčku obsadil stříbrný medailista z MS v rychlostní kanoistice kajakář Josef Dostál. Loňská královna Ester Ledecká tentokrát skončila čtvrtá.

Nejlepším závodníkem do 23 let byl zvolen běžec na lyžích Michal Novák. Juniorský mistr Evropy a stříbrný medailista ze seniorského ME ve střelbě z libovolné malorážky Filip Nepejchal se stal nejlepším juniorem. Nejlepším kolektivem jsou znovu parašutisté Dukly Prostějov.

Anketa Armádní sportovec roku 2018:

1. Eva Samková (snowboarding) 786 bodů, 2. Tomáš Nýdrle (sportovní střelba) 566, 3. Josef Dostál (rychlostní kanoistika) 544, 4. Ester Ledecká (snowboarding, sjezdové lyžování) 419, 5. Martina Satková (vodní slalom a sjezd) 346, 6. Tereza Fišerová (vodní slalom) 304, 7. Filip Nepejchal 260, 8. David Kostelecký (oba sportovní střelba) 218, 9. Tomáš Staněk (atletika) 176, 10. Michal Novák (běh na lyžích) 130.

Armádní sportovec do 23 let: 1. Michal Novák.

Junior roku: 1. Filip Nepejchal.

Trenér roku: 1. Marek Jelínek (snowboarding).

Kolektiv roku: 1. parašutisté Dukly Prostějov (Jiří Gečnuk, Hynek Tábor, Miloslav Kříž, Bonifác Hájek, Oldřich Šorf).