Shiffrinová vyhrála obří slalom ve Squaw Valley a má třicátý pohárový triumf

Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová vyhrála obří slalom ve Squaw Valley, kde se jel Světový pohár poprvé od roku 1969. Vedoucí žena celkového pořadí seriálu si na domácím sněhu připsala jubilejní desáté vítězství v sezoně a třicáté v kariéře.Jednadvacetiletá Shiffrinová byla v Kalifornii nejrychlejší v prvním kole a po druhé jízdě udržela těsný náskok sedmi setin před Italkou Federicou Brignoneovou. Třetí skončila s odstupem 86 setin sekundy francouzská mistryně světa Tessa Worleyová, které se druhá jízda příliš nepovedla a vinou až 26. času klesla z průběžné druhé příčky na konečnou třetí. Rodačka z Vailu udělala výrazný krok k zisku premiérového velkého glóbu za vítězství v SP.

SP ve sjezdovém lyžování ve Squaw Valley:

Ženy - obří slalom:

1. Shiffrinová (USA) 2:16,42 (1:08,75+1:07,67), 2. Brignoneová (It.) -0,07 (1:09,74+1:06,75), 3. Worleyová (Fr.) -0,86 (1:08,95+1:08,33), 4. Mölggová (It.) -1,03 (1:09,92+1:07,53), 5. Drevová (Slovin.) -1,04 (1:09,92+1:07,54), 6. Rebensburgová (Něm.) -1,09 (1:10,27+1:07,24), 7. Goggiaová (It.) -1,23 (1:09,93+1:07,72), 8. Brunnerová (Rak.) -1,41 (1:09,95+1:07,88), 9. Bassinová (It.) -1,71 (1:09,30+1:08,83), 10. Mowinckelová (Nor.) -1,90 (1:11,18+1:07,14), …v 1. kole 42. Dubovská (ČR) 1:13,46.

Průběžné pořadí obřího slalomu (po 8 z 9 závodů): 1. Worleyová 640, 2. Shiffrinová 560, 3. Gutová (Švýc.) 360, 4. Goggiaová 325, 5. Bassinová 294, 6. Brignoneová 270.

Průběžné pořadí SP (po 32 ze 37 závodů): 1. Shiffrinová 1423, 2. Štuhecová (Slovin.) 1145, 3. Goggiaová 1057, 4. Gutová 1023, 5. Worleyová 796, 6. Brignoneová 735, …27. Strachová 282, 75. Ledecká 61, 105. Pauláthová 14, 107. Dubovská 13, 121. Klicnarová (všechny ČR) 5.

