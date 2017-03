Goggiaová vyhrála na olympijské trati v Čongsonu také super-G

před 34 minutami

Italská lyžařka Sofia Goggiaová vyhrála na Světovém poháru v korejském Čongsonu po sjezdu také superobří slalom. Stejně jako v sobotu těsně porazila Lindsey Vonnovou z USA. Třetí místo si rovněž zopakovala Slovinka Ilka Štuhecová a dostala se před finále Světového poháru v Aspenu do čela hodnocení disciplíny.Goggiaová v dějišti olympijských závodů v příštím roce vybojovala první dvě pohárová vítězství v kariéře. V super-G předčila Vonnovou o čtyři setiny sekundy, v sobotu byla o sedm setin rychlejší než americká hvězda. "Ta trať tady se mi opravdu líbí. Snažila jsem se jet, co to šlo. Moc pro mě tohle vítězství znamená," řekla čtyřiadvacetiletá Italka.

SP ve sjezdovém lyžování v Čongsonu (Korea):

Ženy - super-G: 1. Goggiaová (It.) 1:20,35, 2. Vonnová (USA) -0,04, 3. Štuhecová (Slovin.) -0,51, 4. Brignoneová (It.) -0,80, 5. Fluryová (Švýc.) -0,97, 6. Rossová (USA) -1,25, 7. Rebensburgová (Něm.) -1,26, 8. Schmidhoferová (Rak.) -1,28, 9. Weiratherová (Licht.) -1,32, 10. Curtoniová (It.) -1,36.

Průběžné pořadí super-G (po 6 ze 7 závodů): 1. Štuhecová 350, 2. Weiratherová 335, 3. Gutová (Švýc.) 300, 4. Curtoniová 245, 5. Goggiaová 240, 6. Venierová (Rak.) 233, …37. Ledecká (ČR) 24.

Průběžné pořadí SP (po 31 ze 37 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 1323, 2. Štuhecová 1145, 3. Gutová 1023, 4. Goggiaová 1021, 5. Worleyová (Fr.) 736, 6. Weiratherová 669, …26. Strachová 282, 75. Ledecká 61, 104. Pauláthová 14, 106. Dubovská 13, 119. Klicnarová (všechny ČR) 5.

autoři: ČTK, Sport | před 34 minutami