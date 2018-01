Chybující Shiffrinová darovala výhru v Lenzerheide Vlhové, Hirscher vyhrál podesáté v sezoně

AKTUALIZOVÁNO před 4 hodinami

Lenzerheide - Slovenská lyžařka Petra Vlhová profitovala z chyby suverénní Mikaely Shiffrinové a vyhrála slalom Světového poháru v Lenzerheide. Američanka si jela s velkým náskokem pro další triumf, ale těsně před cílem se nevešla do branky a její naděje zhasly. V generálce slalomu na olympijské hry v Pchjongčchangu tak musela odložit oslavy předčasného zisku už pátého malého křišťálového glóbu za prvenství v disciplíně.

I tak vítězka šesti předchozích slalomů včetně toho městského v Oslu hodnocení disciplíny bezpečně vede. Trojnásobná mistryně světa a olympijská vítězka neohroženě vévodí i celkovému pořadí SP, ačkoliv z posledních čtyř závodů to byla její třetí nula. Dnes byla hodnocena na 27. místě, ale kvůli příliš velké časové ztrátě, kterou nabrala při návratu na trať, body nezískala.

Vlhová navázala na vítězství z úvodního slalomu sezony v Levi, kde skončila Shiffrinová druhá, a zvítězila počtvrté v kariéře. Ve Švýcarsku byla po prvním kole šestá a nakonec porazila o desetinu sekundy Fridu Hansdotterovou ze Švédska, třetí skončila domácí lyžařka Wendy Holdenerová.

Gabriela Capová z 34. místa nepostoupila do druhého kola, dělilo ji od toho 48 setin sekundy, druhá česká olympionička Martina Dubovská jízdu nedokončila.

Mezi muži triumfoval Hirscher

Rakušan Marcel Hirscher vyhrál o více než sekundu a půl obří slalom mužů a připsal si desáté prvenství v sezoně. Český lyžař Kryštof Krýzl nedokončil první kolo, podle informací Eurosportu odjel ze svahu na vyšetření se zraněným kolenem.

Lídr celkového pořadí SP i disciplíny Hirscher vedl po úvodním kole o 63 setin sekundy, v druhé jízdě přidal ke svému náskoku ještě bezmála vteřinu a ovládl čtvrtý obří slalom v sezoně. Druhý skončil jeho krajan Manuel Feller, třetí byl Američan Ted Ligety a čtvrtý Nor Henrik Kristoffersen, největší Hirscherův rival v SP.

Hirscher vyhrál 55. závod Světového poháru a předstihl věhlasného krajana Hermanna Maiera, s nímž se dosud dělil o druhé místo historického pořadí. První je s 86 triumfy Švéd Ingemar Stenmark.

Obří slalom v Ga-Pa byl posledním závodem v olympijské alpské disciplíně před hrami v Pchjongčchangu. V úterý je na programu ještě neolympijský paralelní slalom ve Stockholmu.

SP ve sjezdovém lyžování v Lenzerheide (Švýcarsko):

Ženy - slalom:

1. Vlhová (SR) 1:50,53 (55,53+55,00), 2. Hansdotterová (Švéd.) -0,10 (55,24+55,39), 3. Holdenerová -0,52 (55,06+55,99), 4. Meillardová (obě Švýc.) -0,71 (55,29+55,95), 5. Haverová-Lösethová (Nor.) -1,52 (56,31+55,74), 6. Liensbergerová -1,73 (56,98+55,28), 7. Gallhuberová (obě Rak.) -1,80 (56,24+56,09), 8. Mielzynská (Kan.) -2,16 (56,58+56,11), 9. I. Curtoniová (It.) -2,17 (56,99+55,71), 10. Feierabendová (Švýc.) -2,46 (57,10+55,89), …34. Capová 59,53, Dubovská (obě ČR) 1. kolo nedokončila.

Průběžné pořadí slalomu (po 8 závodech): 1. Shiffrinová (USA) 780, 2. Vlhová 545, 3. Hansdotterová 511, 4. Holdenerová 465, 5. B. Schildová (Rak.) 338, 6. Meillardová 227, …49. Capová 12, 50. Dubovská 7.

Průběžné pořadí SP (po 28 závodech): 1. Shiffrinová 1513, 2. Holdenerová 762, 3. Rebensburgová (Něm.) 714, 4. Vlhová 694, 5. Hansdotterová 607, 6. Weiratherová (Licht.) 601, …64. Ledecká 77, 108. Capová 12, 112. Pauláthová 8, 114. Dubovská 7 (všechny ČR).

SP v sjezdovém lyžování v Garmisch-Partenkirchenu (Německo):

Muži - obří slalom:

1. Hirscher 2:40,18 (1:18,64+1:21,54), 2. Feller (oba Rak.) -1,57 (1:19,62+1:22,13), 3. Ligety (USA) -1,69 (1:19,27+1:22,60), 4. Kristoffersen (Nor.) -1,83 (1:19,99+1:22,02), 5. Olsson (Švéd.) -1,97 (1:20,03+1:22,12), 6. Kilde (Nor.) -2,13 (1:19,82+1:22,49), 7. Eisath (It.) -2,20 (1:19,82+1:22,56), 8. Faivre -2,30 (1:20,49+1:21,99), 9. Pinturault (oba Fr.) -2,32 (1:19,58+1:22,92), 10. Meillard (Švýc.) -2,55 (1:19,65+1:23,08), …58. Krýzl (ČR) nedokončil 1. kolo.

Průběžné pořadí obřího slalomu (po 6 z 8 závodů): 1. Hirscher 520, 2. Kristoffersen 415, 3. Pinturault 269, 4. Olsson 259, 5. Feller 243, 6. Murisier (Švýc.) 199.

Průběžné pořadí SP (po 28 závodech): 1. Hirscher 1254, 2. Kristoffersen 1030, 3. Svindal 716, 4. Jansrud (oba Nor.) 665, 5. Feuz (Švýc.) 636, 6. Pinturault 627, …151. Berndt (ČR) 1.