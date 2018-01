Na Kandaharu byl nejrychlejší Feuz. Švýcarský sjezdař vyhrál už potřetí v sezoně

před 1 hodinou

Švýcarský sjezdař Beat Feuz ovládl sjezdařskou generálku před olympiádou a na sjezdovce Kandahar v Ga-Pa zvítězil před Kriechmayrem a Parisem.

Garmisch-Partenkirchen - Švýcarskému lyžaři Beatu Feuzovi vyšla ve Světovém poháru odveta za sjezd v Kitzbühelu a po triumfu v Garmisch-Partenkirchenu se ujal vedení v průběžném pořadí disciplíny. V čele hodnocení vystřídal Nora Aksela Lunda Svindala, který dnes skončil čtvrtý.

Feuz, jenž na legendárním Hahnenkammu prohrál o dvě desetiny s Němcem Thomasem Dressenem, dnes potřetí v sezoně nenašel přemožitele. Na další slavné trati Kandahar v německém zimním středisku porazil v generálce na olympijský sjezd rakousko-italskou dvojici Vincent Kriechmayr, Dominik Paris. Oba za vítězem zaostali shodně o 18 setin sekundy.

Čtvrtý Svindal ztratil další desetinu a o čtyřicet bodů přišel o vedení v hodnocení sjezdu. Do konce sezony zbývají v SP už jen dva sjezdy.

SP v sjezdovém lyžování v Garmisch-Partenkirchenu (Německo):

Muži - sjezd:

1. Feuz (Švýc.) 1:55,39, 2. Kriechmayr (Rak.) a Paris (It.) oba -0,18, 4. Svindal (Nor.) -0,28, 5. Reichelt (Rak.) -0,36, 6. Fill (It.) -0,49, 7. Dressen (Něm.) -0,53, 8. Mayer (Rak.) -0,64, 9. Roger (Fr.) -0,83, 10. Buzzi (It.) -0,99.

Průběžné pořadí sjezdu (po 7 závodech): 1. Feuz 542, 2. Svindal 502, 3. Paris 334, 4. Dressen 301, 5. Jansrud (Nor.) 264, 6. Kriechmayr 255.

Průběžné pořadí SP (po 27 závodech): 1. Hirscher (Rak.) 1154, 2. Kristoffersen (Nor.) 980, 3. Svindal 716, 4. Jansrud 665, 5. Feuz 636, 6. Pinturault (Fr.) 598, …151. Berndt (ČR) 1.