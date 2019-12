Riiberova šňůra skončila. V Ramsau kraloval sdruženářům Geiger, Češi bodovali

Německý sdruženář Vinzenz Geiger na Světovém poháru v Ramsau ukončil neporazitelnost Nora Jarla Magnuse Riibera, jenž vyhrál úvodních pět závodů sezony.

Češi v Rakousku bodovali, Tomáš Portyk doběhl dvaadvacátý a Ondřej Pažout devětadvacátý.

Úřadující vítěz SP Riiber nenašel přemožitele v prvních pěti závodech v ročníku, což se mu podařilo jako prvnímu sdruženáři v historii. Po dvoutýdenní pauze od minulého závodu se musel spokojit s druhou příčkou za Geigerem, jenž ho na závěr desetikilometrového běhu porazil ve spurtu o 1,6 sekundy.

Němcům se především běžecká část v hustém sněžení mimořádně vyvedla. Třetí byl Fabian Riessle a čtvrtý finišoval pětinásobný vítěz SP Eric Frenzel, jenž se posunul z 25. místa po skoku.

Portyk doběhl do cíle s dvouminutovým odstupem na 22. pozici, jež mu patřila po úvodní části. Úspěšnější na můstku byl Pažout, ale z 11. příčky se postupně propadal a nakonec těsně udržel předposlední bodované místo.

V neděli se pojede v Ramsau znovu.

SP v severské kombinaci v Ramsau (Rakousko):

1. Geiger (Něm.) 27:29,1, 2. J. M. Riiber (Nor.) -1,6, 2. Riessle -5,8, 4. Frenzel (oba Něm.) -8,6, 5. Björnstad (Nor.) -12,5, 6. Greiderer (Rak.) -13,7, 7. Graabak (Nor.) -19,3, 8. Herola (Fin.) -34,7, 9. Faisst (Něm.) -41,4, 10. Jöbstl (Rak.) -50,4, …22. Portyk -2:08,3, 29. Pažout (oba ČR) -2:33,5.

Průběžné pořadí (po 6 z 21 závodů): 1. J. M. Riiber 580, 2. Graabak 371, 3. Geiger 342, 4. J.L. Oftebro 285, 5. Björnstad 273, 6. Riessle 252, …26. Portyk 37, 41. Pažout 7.