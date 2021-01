Video: Samková to narvala v poslední klopence, trenér jí předtím nahazoval rameno

Eva Samková málem vynechala nedělní závod v italské Chiese, v kterém si nakonec dojela pro patnácté vítězství ve Světovém poháru. Česká snowboardcrossařka si totiž ráno "vyhodila" při oblékání čísla rameno. Při rozjíždění se už ale cítila dobře a ve finále pak soupeřky předjela z beznadějně posledního místa.

"Všechno nakonec klaplo skvěle. Po takovémhle závodění, když to vyjde, tak je pocit v cíli úplně geniální. Je to super," radovala se úřadující mistryně světa v nahrávce pro média. "Připravila nám všem úžasný zážitek. Neviděl jsem nikoho, kdo by se tady ze čtvrtého dostal na první místo," přidal se trenér Marek Jelínek.

S rameny má Samková dlouhodobé problémy a tentokrát jí pažní kost vypadla z jamky, když se soukala do čísla. "Podruhé v životě jsem jí ho vracel zpět," uvedl Jelínek a Samková dodala: "Ani jsem nevěděla, jestli pojedu. Dala jsem trénink a docela to šlo. Pak už jsem o tom vůbec nevěděla. Jsem ráda, že jsem to zvládla odjet."

Obvyklé tejpování a ortézu měla více utaženy a na jejím výkonu nebyl problém znát. Větší komplikací se zdála sekundová ztráta na posledním místě v první části finále. "Úplný plán to nebyl, spíš jsem chtěla jet po startu druhá třetí," řekla Samková.

Přiznala, že začínala být na trati lehce nervózní, jestli ztrátu dotáhne. "V druhé klopence jsem byla pořád docela daleko," uvedla. Cítila ale pod nohama rychlé prkno a využila i závětří za soupeřkami. "Říkala jsem si, že to do čtvrté klopenky narvu. Narvala jsem to a najednou jsem byla první druhá," líčila.

Po projetí cílem se hned neradovala. Čekala na potvrzující fotografii, protože Američanka Fay Guliniová zkusila prkno posunout dopředu před Češku. "To neumím, ale Američanka říkala, že budu první, že mě před sebou viděla," řekla Samková.

Guliniová měla pravdu, Samková o kousek vyhrála. "Jelo se s holkama super, jezdí výborně a vyhrát těsný závod, to je radost," řekla Samková. "Kdybych to ze čtvrtého na první nedotáhla, tak by to super nebylo, ale povedlo se, takže ideální."