Sáblíková si zlomila nohu. Při tréninku přeskakovala potůček, teď musí mít sádru

Rychlobruslařka Martina Sáblíková si při tréninku zlomila nártní kost na pravé noze a bude mít čtyři týdny sádru. Trojnásobná olympijská vítězka se zranila při běhu.

"Když jsem přeskakovala potůček, jsem při doskoku špatně došlápla a zlomila si kost, která vede od malíčku k patě. Takže jsem dostala na čtyři týdny sádru," uvedla dvaatřicetiletá královna dlouhých tratí v tiskové zprávě.

Sáblíková se na novou sezonu začala oficiálně připravovat na začátku dubna, lehce trénovala ale již delší dobu. I při pandemii koronaviru a nouzovém stavu v Česku se snažila udržovat v kondici.

"Celkem dobře jsem trénovala, snad se to úplně neztratí a nebudu za měsíc začínat úplně od nuly. Samozřejmě ale, že nějaký handicap tam bude," uvedla svěřenkyně trenéra Petra Nováka, která se nechystá zcela odpočívat ani se sádrou.

"Není toho moc, co teď můžu dělat: pár posilovacích cviků, dřepy na jedné noze. Uvidíme, jaké cviky bude možné přidávat v průběhu toho, jak bude čas se sádrou ubíhat. Záležet bude na tom, jestli mě bude noha bolet, nebo ne," řekla Sáblíková.

Do začátku nové sezony má ale rodačka z Nového Města na Moravě daleko, takže by vynucená pauza neměla být velkým problémem. I tak je ale naštvaná. "Musím říct, že mě to hrozně vytáčí, protože jsem doufala, že v tomhle počasí, když už navíc můžeme trénovat venku, budu moct zúročit to, co jsem do téhle chvíle natrénovala. Bohužel, budu si muset ještě měsíc počkat," přiznala.

I sama závodnice si ale dobře uvědomuje, že bude mít dost času tréninkový výpadek dohnat. "Naštěstí se mi to stalo teď, ne až těsně před sezonou, což by bylo horší. Snad je ještě dost času, aby se všechno dostatečně zhojilo. Doufám, že to dobře sroste a budu pak moct kvalitně trénovat. Samozřejmě budu muset začínat pomalu. Věřím, že to nějak zvládnu a příprava pak bude pokračovat tak, jak by měla," dodala Sáblíková.

Jedenadvacetinásobná mistryně světa počítá s tím, že letošní příprava bude jiná. Oproti minulým rokům prakticky jistě nebude moct v létě trénovat v Itálii, jak byla zvyklá.

"Až to bude možné, tak budeme mít tréninkový kemp v České republice. Člověk ale neví, kdy to bude. Snažím se na to nemyslet. Dostali jsme tréninkový plán, ale je to ubíjející. Musíme se držet na jednom místě, na což nejsem zvyklá," přiznala na začátku dubna.

Itálie totiž patří mezi nemocí covid-19 nejpostiženější země na světě. Česko má navíc v současnosti stále uzavřené hranice.