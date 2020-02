Skvělá generálka před MS. Ale pár dní to se mnou bylo peklo, přiznává Sáblíková

Rychlobruslařka Martina Sáblíková získala necelý týden před mistrovstvím světa na jednotlivých tratích potřebný klid. Po pátečním triumfu v závodě na 3000 metrů na Světovém poháru v Calgary totiž ví, že na vrchol sezony je připravená dobře.

Ještě před několika dny přitom byla hodně nervózní, neboť v Kanadě prodělala virózu a necítila se vůbec dobře.

"Jsem hrozně ráda, že jsem zajela čas pod 3:55. Před závodem jsem říkala, že bude důležitý projev z jízdy a to, jak se budu cítit. Nakonec se mi jelo fajn, což je super. Bolelo to jako každá trojka, ale nebylo to žádné umírání. Pár dní mi nebylo hodně dobře, takže tohle mi hodně psychicky pomohlo," řekla Sáblíková po 52. výhře v SP v nahrávce pro média.

Dvaatřicetiletá česká reprezentantka již před startem pátého dílu seriálu přiznala, že to s ní v minulých dnech trenér Petr Novák a další členové týmu neměli jednoduché. Jednou dokonce odešla z tréninku hned krátce po jeho začátku.

"Všichni tady se mnou asi zažívali peklo, protože mi to na ledě nešlo, bolely mě nohy, byla jsem naštvaná a hodně hodně psychicky rozhozená. Děkuji jim, jak mě podrželi," uvedla Sáblíková, která nakonec na olympijském oválu v Calgary zajela druhý nejrychlejší čas v kariéře. Rychlejší tam byla jen loni v březnu, kdy pokořila světový rekord, který o týden později v Salt Lake City ještě vylepšila.

Sáblíková se v pátek představila už v šesté rozjížďce společně s Jevgenijí Lalenkovovou z Ruska a po závodě přiznala, že jí soupeřka pomohla k dobrému času. V první části s ní totiž držela krok. "Jevgenija je výborná patnáctistovkařka, takže bylo jasné, že začátku pojede, což se potvrdilo," řekla Sáblíková.

Trojnásobná olympijská vítězka musela po absolvování své jízdy čekat, jak si povedou čtyři zbývající soupeřky. Zejména Natalja Voroninová z Ruska a Kanaďanka Ivanie Blondinová v poslední rozjížďce začaly velmi rychle, v závěru jim ale došly síly.

"Už jsem věděla, že jsem na placce. Čas 3:54 se nejezdí často, ani tady ne. Sledovala jsem, jak jely, rozjely to neuvěřitelně. Oproti minulosti tady ale není nejrychlejší led a v závěru to bylo hodně těžké. Ukázalo se, že s první desítkou se musí počítat do příštího týdne," poukázala Sáblíková, že myslí hlavně na MS.

Rodačka z Nového Města na Moravě si v Calgary upevnila vedení v SP, aktuálně má v čele náskok 33 bodů před Blondinovou. To však Sáblíková neřeší, myslí jen na Salt Lake City a úvodní čtvrteční závod na 3000 metrů, ve kterém bude obhajovat zlatou medaili.

"Po mistrovství Evropy, kde jsem trojku nezajela tak, jak jsem si myslela, to bylo psychicky náročné. Když člověk zajede takhle před světem, tak oni ví, že se mnou musí počítat, což je psychicky hodně důležité," podotkla Sáblíková.

Výsledek z Kanady ale nepřeceňuje. Uvědomuje si, že na některých soupeřkách se ještě mohly projevit následky aklimatizace. "Příští čtvrtek to bude o něčem jiném," dodala.

Sáblíková by se dnes v Calgary měla představit i v závodě na 1500 metrů. Zda ale opravdu nastoupí, se rozhodne až v průběhu dne.