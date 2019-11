Sáblíková je zpět. Uzdravená Češka si v Polsku dojela pro jubilejní triumf

Po viróze a tréninkovém výpadku dokázala rychlobruslařka Martina Sáblíková vyhrát na Světovém poháru v Polsku závod na 3000 metrů. Světová rekordmanka na této trati jela v Tomaszówě Mazowieckém 200. individuální závod SP a v elitním seriálu si připsala jubilejní padesátý triumf.

"Včera jsem byla poprvé na ledě. Nastupovala jsem s tím, že si jdu hlavně pro body, abych mohla na příštím svěťáku startovat mezi první osmičkou. Vůbec jsem nevěděla, jak pojedu, jestli vůbec dojedu do cíle. Že se to povedlo na bednu, to je neskutečný," prohlásila Sáblíková v audionahrávce pro média.

Olympijskou vítězku v této disciplíně z Pchjongčchangu Nizozemku Carlijn Achtereekteovou porazila o 15 setin sekundy a vyhrála v novém traťovém rekordu 4:06,133. Třetí skončila Ruska Natalja Voroninová, Nikola Zdráhalová byla při prvním startu v A-divizi v sezoně čtrnáctá.

Dvaatřicetiletá Sáblíková dojela před týdnem se začínající virózou v Minsku čtvrtá v pátečním závodu na 3000 metrů, o den později byla devatenáctá na poloviční trati. Poté odletěla do Prahy na komplexní vyšetření a nad jejím startem v Polsku dlouho visel otazník.

Nakonec ale trojnásobná olympijská vítězka v šesté rozjížďce nastoupila a časem 4:06,133 se zařadila na průběžné první místo. Achtereekteová ji v následné jízdě nedokázala porazit a stejně jako v Bělorusku skončila druhá, což ji nicméně vyneslo do čela hodnocení SP na dlouhých tratích. Třetí Sáblíková na ni ztrácí pět bodů.

V závěrečné osmé rozjížďce pak nepřekonala čas české reprezentantky ani vítězka trojky z Minsku Isabelle Weidemannová. Kanadská rychlobruslařka se tentokrát neprosadila ani na stupně vítězů, skončila čtvrtá. "Pořád se cítím unavená, chce se mi strašně spát. Po tom minulém týdnu jsem schopná úplně bez problémů spát 12 hodin, spala bych i přes den. Nevěděla jsem, co mám očekávat, ale nohy byly odpočaté. Kolikrát když si odpočineš, tak to pak po ledě lítá. Až v posledních dvou kolech mě bolela stehna," dodala Sáblíková.

Závod na 3000 metrů ovládla Sáblíková v rámci Světového poháru již čtyřiatřicetkrát. Poprvé se jí to povedlo v únoru 2007.

V divizi B se na úvod soutěžního programu blýskla rekordem polské dráhy sedmačtyřicetiletá Claudia Pechsteinová, která časem 4:10,043 překonala zářijový výkon Sáblíkové o více než čtyři sekundy. V divizi A ji předčila až ve čtvrté rozjížďce Esmee Visserová a pak ještě devět dalších rychlobruslařek. Rekord si ale nakonec přivlastnila opět česká reprezentantka.

Závody SP v rychlobruslení v Tomaszówě Mazowieckém (Polsko):

Muži:

Týmový sprint: 1. Nizozemsko (R. Mulder, Nuis, Krol, Velema) 1:20,050, 2. Čína 1:20,830, 3. Kanada 1:20,966.

Ženy:

3000 m: 1. Sáblíková (ČR) 4:06,133, 2. Achtereekteová (Niz.) 4:06,284, 3. Voroninová (Rus.) 4:06,614, …14. Zdráhalová (ČR) 4:12,513.

Průběžné pořadí SP (po 2 z 6 závodů): 1. Achtereekteová 108, 2. Weidemannová (Kan.) 103, 3. Sáblíková 103, …15. Zdráhalová 55.

Týmový sprint: 1. Rusko (Fatkulinová, Golikovová, Kačanovová, Kuzněcovová) 1:27,650, 2. Nizozemsko 1:29,340, 3. Japonsko 1:29,651.