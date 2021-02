Razýmová si na MS dojela pro maximum. Ve skiatlonu byla čtrnáctá

Běžkyně na lyžích Kateřina Razýmová dojela čtrnáctá ve skiatlonu na mistrovství světa v Oberstdorfu a dosáhla na svůj nejlepší výsledek na šampionátu v kariéře. Podle očekávání suverénně triumfovala favorizovaná Norka Therese Johaugová. Mezi muži kraloval Rus Alexandr Bolšunov.

Johaugovou nezastavil ani pád v závěru prvního okruhu a zvítězila o půl minuty před Švédkami Fridou Karlssonovou a Ebbou Anderssonovou. Další česká zástupkyně Petra Nováková dokončila závod na 31. místě.

Razýmová závod rozjela velmi dobře v klasice a po první části přijela do boxů osmá s odstupem 26 vteřin na čelo. V bruslení si o šest míst pohoršila a cílem projela s odstupem 1:55,6 minuty za Johaugovou.

Devětadvacetiletá Razýmová startuje na třetím mistrovství světa a dosud nejlépe byla před čtyřmi lety v Lahti dvakrát šestadvacátá. Jejím hlavním závodem v Oberstdorfu má být volná desítka, která se jede v úterý.

Johaugová podle tradice začala od prvních metrů zostra a pole rychle natáhla. V závěru prvního klasického okruhu se jí držely Švédky Karlssonová s Anderssonovou. Karlssonová pak udělala chybu, srazila se s Johaugovou a obě spadly. Norka ale rychle vstala a čela se udržela, zatímco Švédka zlomila hůl a propadla se.

Klasiku dokončily v čele Johaugová s Anderssonovou, Norka přezula lyže rychleji a náskok ve volné technice už jen navyšovala. Karlssonová v bruslení dojela krajanku Anderssonovou a stříbro získala ve finiši.

Dvaatřicetiletá Johaugová si dojela pro osmý individuální titul mistryně světa, třetí ve skiatlonu a celkově se štafetami jedenáctý. Více zlatých medailí získaly v ženských závodech na MS jen její krajanka Marit Björgenová (18) a Ruska Jelena Vjalbeová (14).

Běžec na lyžích Alexandr Bolšunov se dočkal prvního titulu mistra světa. Ruský lídr Světového poháru dnes v Oberstdorfu odolal norské pětici a vyhrál skiatlon. Z Čechů byl nejlepší Adam Fellner, který si díky 26. místu vytvořil osobní maximum mezi elitou.

Letošní vítěz Tour de Ski Bolšunov skončil předloni na MS v Seefeldu čtyřikrát druhý, ale tentokrát už se radoval. O triumfu v souboji s Nory rozhodl v závěru třicetikilometrového závodu, druhý skončil Simen Hegstad Krüger a bronz získal Hans Christer Holund.

Při neúčasti české jedničky Michala Nováka, který se soustředí na nedělní sprint dvojic, doběhl Fellner s čtyřminutovou ztrátou šestadvacátý. Lépe nikdy neskončil ani ve Světovém poháru. Petr Knop obsadil 37. místo a Jonáš Bešťák byl třiapadesátý.

Klasickou patnáctikilometrovou část ještě odjela větší skupina, ale v bruslení se rychle od ostatních odpojili Bolšunov, Holund, Krüger, obhájce titulu Sjur Röthe, vítěz čtvrtečního sprintu Johannes Hösflot Klaebo, Emil Iversen a Brit Andrew Musgrave.

Do posledního kola najížděl čtyřiadvacetiletý Bolšunov v zádech s norskou pěticí. V náročném táhlém stoupání odpadli Klaebo, Röthe a Iversen. Ujet se v čele pokusil Holund, ale jeho drobný náskok dlouho nevydržel. Bolšunov rozhodl v kopci před cílovou rovinkou, kterou už projel s jistotou první velké zlaté medaile v kariéře.

Mistrovství světa v klasickém lyžování v Oberstdorfu (Německo):

Běh na lyžích - skiatlon:

Muži (30 km): 1. Bolšunov (Rus.) 1:11:33,9, 2. Krüger -1,1, 3. Holund -1,7, 4. Klaebo -21,5, 5. Iversen -22,1, 6. Röthe (všichni Nor.) -47,3, 7. Musgrave (Brit.) -1:33,3, 8. Jakimuškin (Rus.) -2:00,3, 9. Poromaa (Švéd.) -2:00,4, 10. Cologna (Švýc.) -2:00,8, …26. Fellner -4:01,6, 37. Knop -5:00,3, 53. Bešťák (všichni ČR) -8:09,4.

Ženy (15 km): 1. Johaugová (Nor.) 38:35,5, 2. Karlssonová -30,0, 3. Anderssonová (obě Švéd.) -30,2, 4. Stadloberová (Rak.) -1:11,4, 5. Kallaová (Švéd.) -1:12,1, 6. Fossesholmová (Nor.) -1:15,6, 7. Claudelová (Fr.) -1:22,7, 8. Sorinová (Rus.) -1:23,3, 9. H. Wengová (Nor.) -1:25,5, 10. Kirpičenková (Rus.) -1:30,0, …14. Razýmová -1:55,6, 31. Nováková (obě ČR) -4:22,9.