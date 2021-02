Dcera ve zlatém objetí. Od ikonického momentu uplynulo 15 let, pak přišel průšvih

Soud v Německu uložil Syřanovi trest vězení v délce 4,5 roku za zločiny proti lidskosti, kterých se ve vlasti dopustil ve službách režimu syrského autoritářského prezidenta Bašára Asada. Prokuratura proces označuje za historický, neboť je podle ní celosvětově první proti vykonavatelům mučení, které řídil Asadův režim.

Čtyřiačtyřicetiletý Syřan Ijád A. je podle soudu odpovědný za mučení a za omezování osobní svobody. Toho se dopustil na podzim roku 2011 tím, že jako příslušník syrské tajné služby dostal nejméně 30 protivládních demonstrantů do věznice, o které věděl, že zde jsou zadržovaní mučeni.

Prokuratura pro něj žádala trest vězení v délce 5,5 roku. Obhajoba naopak trvala na zprošťujícím verdiktu kvůli výjimečné situaci. Uváděla, že pokud by Ijád A. rozkaz odmítl, ohrozil by tím sebe. V případě dezerce by mohl být dokonce popraven. Obhajoba uváděla, že se sice podílel na zatýkání demonstrantů, zároveň ale nesplnil rozkaz střílet na ně.