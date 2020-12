Sjezdařská senzace hned na úvod sezony. Ve Val d'Isere kraloval outsider Čater

První sjezd sezony Světového poháru vyhrál ve Val d'Isere senzačně slovinský lyžař Martin Čater, jenž si dojel pro životní úspěch s vysokým číslem 41. Sedmadvacetiletý rodák z Celje byl dosud mezi elitou nejlépe šestý.

Čater překazil radost z premiérového vítězství v kariéře Rakušanovi Otmaru Striedingerovi, jenž se dostal do průběžného vedení s číslem 26. Slovinský outsider využil v prosluněném Val d'Isere zrychlující se trati a Striedingerův čas překonal o 22 setin sekundy. Třetí skončilo s odstupem 27 setin další překvapení závodu Urs Kryenbühl ze Švýcarska.

"Když jsem viděl na tabuli jedničku, nemohl jsem tomu uvěřit. Cítil jsem, že to byla dobrá jízda, ale že to stačilo na vítězství, je něco neskutečného," radoval se Čater, jehož dosavadním nejlepším výsledkem ve sjezdu bylo osmé místo z loňského Wengenu.

"Doufal jsem, že budu rychlý v horní pasáži. To byl můj cíl - když budu rychlý nahoře, dokážu pak projet rychle zatáčky ve střední pasáži. Dosud jsem to nedokázal v závodě předvést, ale dnes to klaplo," dodal nečekaný vítěz.

Striedinger dosáhl po dvou třetích místech na nejlepší výsledek ve sjezdu v kariéře, ale netajil zklamání. "Je to legrační, že jsem byl chvíli naštvaný z druhé příčky. Ale když máte první vítězství na dosah a pak vám ho vezme Slovinec…," posteskl si Striedinger. "Druhé místo je nakonec taky dobré, snad to s tou první výhrou někdy dopadne," dodal devětadvacetiletý Rakušan.

Stupně vítězů dnes obsadili lyžaři s dvojcifernými startovními čísly. Nejlepším z těch, kteří startovali v úvodu, byl na čtvrtém místě s pětkou úřadující vítěz SP Aleksander Aamodt Kilde z Norska. Nejlepší sjezdař uplynulých tří sezon Beat Feuz ze Švýcarska skončil šestý.

Světový pohár pokračuje příští týden dalšími rychlostními závody v italské Val Gardeně, slalomáři pojedou v Alta Badii.

SP v sjezdovém lyžování ve Val d'Isere (Francie):

Muži - sjezd: 1. Čater (Slovin.) 2:04,67, 2. Striedinger (Rak.) -0,22, 3. Kryenbühl (Švýc.) -0,27, 4. Kilde (Nor.) -0,36, 5. Clarey (Fr.) -0,42, 6. Feuz (Švýc.) -0,53, 7. Sander (Něm.) -0,57, 8. Mayer (Rak.) -0,59, 9. Baumann (Něm.) -0,60, 10. Paris (It.) -0,62.

Průběžné pořadí SP (po 6 z 38 závodů): 1. Pinturault (Fr.) 276, 2. Odermatt (Švýc.) 261, 3. Zubčič (Chorv.) 208, 4. Kristoffersen 156, 5. Braathen (oba Nor.) 155, 6. Meillard (Švýc.) 145.