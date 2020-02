Klaebo není žádný Shatterhand. Zranil na boxerském automatu a SP už nevyhraje

Norský běžec na lyžích Johannes Hösflot Klaebo si zlomil prst na ruce během večera s přáteli, když zkoušel dát co nejtvrdší ránu na boxerském automatu. Trojnásobný mistr světa a olympijský vítěz kvůli zranění vynechá minimálně víkendové závody ve Falunu a uznal, že boj o celkové prvenství ve Světovém poháru je už pro něj ztracený.

Třiadvacetiletý Klaebo o svém zranění informoval v pondělí na instagramu a podrobnosti přidal až s několikahodinovým zpožděním na svém vlogu na kanálu YouTube. Uvedl, že byl o víkendu s přáteli na bowlingu a poté objevili stroj měřící sílu boxerského úderu.

"Dal jsem do první rány veškerou svou sílu a udělal rekordní výsledek. Chtěl jsem to ale ještě vylepšit a při druhé ráně se mi ruka svezla a trefil jsem kovovou hranu stroje stojícího vedle," popsal incident Klaebo. "Jsem soutěživý člověk a teď se mi to vymstilo. Nemůžu ale přestat žít normální život, je to pro mě důležité," dodal.

Po nehodě má prsteníček a prostředníček na levé ruce spojené páskou a ruku nesmí zatížit minimálně do příštího čtvrtka. O dva dny později začne šestidílná Ski Tour 2020, nový seriál v rámci Světového poháru. "Tam nechci chybět. Ale uvidíme, jak to půjde," naznačil Klaebo, že se jeho pauza může ještě protáhnout.

Celkový vítěz SP z minulých dvou sezon už nyní ztrácí na lídra průběžného hodnocení Alexandra Bolšunova z Ruska 235 bodů a tuší, že ho za současné situace nemá šanci dohnat. "Myslím, že tímhle můj boj o křišťálový glóbus skončil," uvedl Klaebo.