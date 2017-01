Ubude Koukalové soupeřka o žlutý dres? Mäkäräinenová uvažuje o startu na MS běžců

před 26 minutami

Finka Kaisa Mäkäräinenová zvažuje, že by místo na další biatlonovou zastávku do italské Anterselvy zamířila příští týden na mistrovství světa běžeckého lyžování.

Ruhpolding (Německo) - Elitní biatlonistka Kaisa Mäkäräinenová si pohrává s myšlenkou, že by své běžecké schopnosti znovu otestovala mezi specialisty na mistrovství světa klasiků. I proto, že se šampionát uskuteční v jejím rodném Finsku. Musela by ale vynechat příští týden v Anterselvě Světový pohár, v němž jí patří druhá příčka za Gabrielou Koukalovou.

Biatlonisté budou mít mistrovství světa v Hochfilzenu v první polovině února. Tři dny po skončení začne 22. února v Lahti MS v klasickém lyžování. Mezi běžci už Mäkäräinenová párkrát startovala, na MS 2013 ve Val di Fiemme byla na bruslařské desítce čtrnáctá.

"Je šance, že bych startovala v Lahti. Běžci mi říkali, ať přijedu, jestli chci. Ale musím si to pořádně promyslet," řekla čtyřiatřicetiletá Finka v Ruhpoldingu, kde o víkendu prokázala běžecké schopnosti a i díky dobré střelbě vyhrála sprint i dnešní stíhačku. V obou případech před Koukalovou.

Světový pohár v biatlonu vyhrála Mäkäräinenová dvakrát. Nyní by však místo Anterselvy musela absolvovat SP běžců ve švédském Ulricehamnu a splnit kritéria do Lahti. "Nevím, jestli už jsem připravena opustit biatlon, protože ho mám strašně ráda. Když ale umíte rychle běhat, je samozřejmě velké lákadlo jet do Lahti. Ale nemůžu být na dvou místech současně," řekla.

S trenéry se chce prý rozhodnout co nejdříve. Biatlonový pohár bude v Itálii pokračovat od čtvrtka.

