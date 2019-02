Miluje motorky, trénuje ji Ironman. Teď drsňačka Vlhová prohání americkou hvězdu

před 1 hodinou

Že v ní dřímá obrovský talent, se vědělo už odmalička. Když Petra Vlhová před pěti lety vyhrála juniorské mistrovství světa, byla v očích slovenských krajanů novou Veronikou Velez-Zuzulovou. Letos se tato pověst potvrdila. Třiadvacetiletá rodačka z Liptovského Mikuláše ovládla už čtyři závody Světového poháru a na aktuálním mistrovství světa ve švédském Aare hodlá prohánět i největší hvězdu sjezdového lyžování Mikaelu Shiffrinovou.

Když jako malá bezzubá holčička poprvé vyrazila na svah a začala trénovat ve skupině, s nikým se moc nechtěla bavit. Přesto okamžitě všechny zaujala svým temperamentem.

"Vzpomínám si na jeden z jejích prvních tréninků v Jasné. V jednom momentě jsem zlomil lyži, spadl jsem, odletěla mi čepice i hůlky. Když se proberu, nad hlavou mi stojí Péťa říká: ´Pane trenére, to to s vámi seklo, co?´. A to je přesně ona, bezprostřední otevřená a přímá. To má po svém otci, to je také tvrdý chlap," vzpomínal pro server Pravda.sk první trenér Vlhové Ján Garaj.

Brzy se projevil její cit pro oblouky a začala převyšovat ostatní, v tréninkových skupinách byla vždy o rok až dva mladší než ostatní.

"A přesto ze šestnácti závodů šestnáct vyhrála. Byla vždy napřed a ráda soutěžila. V dívčích kategoriích na ni holky neměly, tak se poměřovala s kluky tak dlouho, dokud je také neporazila," uvedl osmapadesátiletý kouč.

S muži se nepřestala poměřovat dodnes, od mládí jí zůstala láska k motorismu a občas si bratrem poměří síly v motokrosu.

"Už jako žačka bráchovi kradla motorku a jezdila na ní. Ráda krotí nestabilní věci, které ji dělí od země, tedy kromě lodiček. Když v nich někam jde, zavání to úrazem," smál se Garaj.

V roce 2014 se kruh uzavřel opět v Jasné, kde Vlhová získala juniorské zlato ve slalomu stejně jako dvanáct let před ní její krajanka Veronika Velez-Zuzulová, jejíž nástupkyní se v očích veřejnosti rázem proměnila.

O rok později už vyhrála první Světový pohár ve švédském Aare. Tedy na místě, kde právě probíhá mistrovství světa a kde hodlá prohánět největší hvězdu a favoritku na zlato Američanku Mikaelu Shiffrinovou.

"Petra určitě bude chtít předvést co nejlepší výkon, ale pro lyžaře není mistrovství světa to nejdůležitější, přednější je Velký křišťálový glóbus za vítězství v celé sezoně, šampionát je o jednom závodě a o tom, jak se která závodnice vyspí, kdo vyhraje, nemusí být nejlepší lyžař na světě," upozornila v rozhovoru pro televizi RTVS Velez-Zuzulová.

Podobně jako někdejší skvělá slalomářka to vidí současný trenér Vlhové Ital Livio Magoni, kterému slovenská reprezentantka stejně jako s kondičnímu kouči, bývalému hokejistovi, Šimonovi Klimčíkovi asi nejvíce vděčí za vzestup formy v posledních sezonách.

"Pro mě je nejpodstatnější, abychom udrželi pódium v celkovém pořadí seriálu," hlásí Magoni. Momentálně je jeho svěřenkyně na druhém místě za suverénkou Shiffrinovou.

Ital v týmu Vlhové je ale vůbec zajímavou postavou. Kdysi pracoval se svou domácí reprezentací, vedl ale i Poláky nebo tým Monaka. Nejvíc se proslavil jako kouč Tiny Mazeové, která pod ním opanovala Světový pohár a stala se mistryní světa.

Na kontě má desítky zaběhnutých maratonů a závodů Ironman. "Bratr hrával fotbal, ale mně přirostl k srdci triatlon, baví mě hlavně rychlost a co jsem se o ní naučil, se snažím prodávat i v lyžování. Z Petry mám dobrý pocit, pořád máme co zlepšovat, pořád může být rychlejší," myslí si Ital.

Vlhová bude ve Švédsku startovat ve slalomu, obřím slalomu a kombinaci. "Cíle si ale nedávám, poučila jsem se z minulosti, nechávám to na ten daný den, je to mistrovství světa, takže je to risk, buď, a nebo," dodala sama Slovenka.