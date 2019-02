Ledecká spadla na břicho a skončila v paralelním slalomu pátá, dál celkově vede SP

před 55 minutami

Snowboardistka Ester Ledecká skončila po pádu ve čtvrtfinále v paralelním slalomu v čínském Secret Garden pátá a udržela vedení v celkovém pořadí paralelních disciplín Světového poháru. V dějišti olympijských her v roce 2022 poprvé v kariéře vyhrála domácí Naj-jing Kung.

Ledecká startovala v paralelním slalomu poprvé v sezoně a po více než roce. V kvalifikaci byla třetí a v prvním kole vyřazovacích jízd postoupila přes Rakušanku Danielu Ulbingovou. Ve čtvrtfinále jela proti Němce Selině Jörgové a ve třetí brance spadla na břicho, vrátila se na trať, ale ztrátu už nedohnala.

Právě před Jörgovou celkově vede seriál SP a do konce zimy jsou na pořadu ještě dva závody - jeden paralelní obří slalom a jeden slalom.

Z Číny se Ledecká pravděpodobně přesune do Ruska a ve středisku Rosa Chutor se znovu vrátí na lyže. Ve sjezdu by chtěla bojovat o udržení v pořadí disciplíny do 25. místa, aby se ve sjezdu kvalifikovala do finále Světového poháru.

O týden později je sjezdařský SP po osmi letech ve Špindlerově Mlýně a Ledecká by se zde mohla představit 8. března v obřím slalomu. O den později ale je paralelní obří slalom snowboardistek ve švýcarském Scuolu, kde by také chtěla startovat a přidat body v boji o velký křišťálový glóbus, o který usiluje na prkně počtvrté v řadě.