MS v Polsku? Není to bláznivý nápad, živí senzaci šéf hokeje. Stadiony už stojí

Hokej na předních stránkách polského sportovního tisku zpravidla nenajdete. Senzační přítomnost Poláků na mistrovství světa v Praze a Ostravě, které začne v pátek, ale tyto pořádky alespoň trochu nabourala. Píše se i o tom, že Polsko by mohlo hokejový šampionát samo pořádat.

Švédsko s Dánskem, Švýcarsko, Německo. To je - poněkud stereotypní - seznam pořadatelů příštích světových šampionátů v ledním hokeji.

Nabourat zažité pořádky může Kazachstán, který se vedle Francie uchází o uspořádání MS 2028. Dosud tuto akci nikdy nehostil.

Dalším neokoukaným kandidátem může být v budoucnu Polsko, které se teď představí mezi elitou po dlouhých 22 letech.

"Nemyslím si, že je to úplně bláznivý nápad," komentoval možnost polského pořadatelství v rozhovoru pro stanici Polsat Sport šéf hokejové federace IIHF Luc Tardif, který nedávno českého souseda oficiálně navštívil.

"S organizováním velkých hokejových akcí má Polsko zkušenost. Dalo by se říct, že jste si na to zvykli. Důkazem jsou divizní šampionáty. Máte k dispozici dobrou infrastrukturu a víte, jak akci optimálně nachystat," líčil.

Připomněl ale, že nadcházející mistrovství jsou "rozebraná".

"Nejdůležitější je, aby vaše reprezentace zůstala mezi elitou," připomněl Polákům Tardif.

S tím souhlasí Marta Zawadzka, viceprezidentka polského hokeje a také členka Rady IIHF. "Stadiony máme. Je to jen o tom je připravit. A o tom, aby naši chlapci přežili mezi elitou," řekla stanici TVP Sport.

"Je pravda, že pokud chceme jednoho dne hostit nejvyšší skupinu mistrovství světa, musíme se zlepšit po sportovní stránce," dodala.

Když Polsko hrálo mezi elitou naposledy, na MS 2002 ve Švédsku, skončilo třetí od konce. Normálně by mu to stačilo na udržení, ale tehdy ne, protože poslední byli Japonci, a ti jakožto zvláštní asijský kvalifikant sestoupit nemohli.

Poláci se od té doby několikrát přiblížili návratu, ale také zažili paběrkování mezi druhou a třetí nejvyšší úrovní světového šampionátu.

Pomohl jim rozvoj domácí soutěže, jak v rozhovoru pro Aktuálně.cz popsal bývalý brankář Ondřej Raszka, třinecký rodák s nabytým polským pasem.

"Když jsem v Polsku v roce 2010 začínal, chodili tam hráči z české druhé ligy a patřili k nejlepším. Dnes už se tam nedostanou a je to těžké i pro hráče z první ligy," podotkl.

"Do Polska přichází hokejisté se zkušenostmi z KHL nebo severní Evropy, týmy do toho pumpují peníze a mohou si to dovolit. To zase táhne mladé, protože čím větší konkurence je, tím více se oni musí snažit, aby se dostali do sestavy," řekl.

Právě hokejisté z domácí ligy tvoří většinu polské reprezentace. Výjimkou jsou útočníci Pawel Zygmunt a Kamil Walega, kteří si v této sezoně zahráli českou extraligu, nebo další forvard Krzysztof Macias z elitní kanadské juniorky.

Poláci jsou v každém případě největším outsiderem ostravské skupiny. V přípravě sice dvakrát porazili Maďarsko (5:2, 6:2), ale pak podlehli Slovinsku (0:2, 1:3), Velké Británii (1:3, 1:2), Slovensku (1:6) a v generálce Dánsku (1:3).

O udržení se poperou hlavně s Francií a Kazachstánem.

Po sportovní stránce tedy mají co dohánět. Pokud ale jde o zázemí, mohli by mistrovství světa s hvězdami NHL pořádat klidně příští rok. Nedisponují sice tolika zimními nebo multifunkčními stadiony jako Česko, ale hned pět z nich má víc než desetitisícovou kapacitu. Navíc jde o poměrně nové či v případě Katovic zrenovované stánky.

Největší je krakovská hala s více než 15tisícovou kapacitou pro hokej.

Polsko dosud hostilo hokejovou elitu jen v letech 1931 a 1976, kdy jakožto outsider šokovalo výhrou nad Sověty.