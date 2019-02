Koudelka skončil v Lahti sedmnáctý, vyhrál Stoch

před 48 minutami

Český skokan na lyžích Roman Koudelka skončil sedmnáctý v závodu Světového poháru v Lahti. Už potřiatřicáté v kariéře zvítězil Polák Kamil Stoch. Vedení v seriálu udržel druhým místem Japonec Rjoju Kobajaši. Další Češi ve finském středisku v náročných podmínkách neuspěli - Viktor Polášek, Čestmír Kožíšek ani Lukáš Hlava se do bodované třicítky nevešli.

Stoch skočil v prvním kole 132,5 metru, což byl nejdelší pokus dne. Ve druhém kole výhru pojistil 129 metry a Kobajašiho porazil o více než sedmnáct bodů. "Byl to fantastický den," řekl Stoch. Třetí místo obsadil Robert Johansson z Norska.

Koudelka byl v páteční kvalifikaci šestý, ale první soutěžní skok mu tolik nevyšel. Přistál na 116 metrech, kroutil nespokojeně hlavou a byl až sedmadvacátý. Ve druhém kole přidal tři a půl metru a v hodnocení si polepšil o deset míst.

Polášek skočil 109 metrů a obsadil 36. místo. Kožíšek sice zvládl o metr víc, ale měl horší body a je o místo níž. Hlava byl za 96 metrů na 45. místě.

Nyní se Světový pohár přesune do německého Willingenu, kde se příští týden uskuteční poslední závody před mistrovstvím světa v Seefeldu.

SP ve skocích na lyžích v Lahti:

1. Stoch (Pol.) 280,9 b. (132,5+129 m), 2. R. Kobajaši (Jap.) 263,7 (124+129,5), 3. Johansson (Nor.) 260,1 (127,5+124), 4. Kraft (Rak.) 257,1 (128+120), 5. Granerud (Nor.) 255,7 (118,5+128), 6. Geiger (Něm.) 255,2 (118,5+129), 7. Forfang (Nor.) 254,6 (122,5+125,5), 8. Peier (Švýc.) 248,8 (122,5+122,5), 9. Aalto (Fin.) 246,5 (122+122), 10. Žyla (Pol.) 243,5 (121+120), …17. Koudelka 230,4 (116+119,5), 36. Polášek 95,2 (109), 37. Kožíšek 94,6 (110), 45. Hlava (všichni ČR) 74,0 (96).

Průběžné pořadí SP (po 20 z 28 závodů): 1. R. Kobajaši 1460, 2. Stoch 1029, 3. Kraft 967, 4. Žyla 853, 5. Kubacki (Pol.) 744, 6. Johansson 677, …12. Koudelka 456, 40. Polášek 43, 51. Hlava 15, 59. Kožíšek 9, 70. Vančura (všichni ČR) 3.