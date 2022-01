Koudelka prohrál s Bulharem, Češi tak na Turné ani jednou nebodovali. Vyhrál Kobajaši

Skokan na lyžích Roman Koudelka vypadl v závěrečném závodu Turné čtyř můstků v prvním kole a v rakouském Bischofshofenu skončil na 37. místě. Češi se tak stejně jako loni ani jednou v prestižním seriálu nedostali mezi bodovanou třicítku Světového poháru. Seriál vyhrál podruhé v kariéře Japonec Rjoju Kobajaši.

Koudelka, který se dostává do formy po operaci kolena, naznačil zlepšení v kvalifikaci a skokem dlouhým 135 metrů v ní obsadil sedmnácté místo.

V závodu se spustil z nižšího nájezdu a dopadl na 124 metrů. Bulharovi Vladimiru Zografskému vyšel pokus skvěle, telemark předvedl na metě 130,5 metru a český reprezentant se nevešel ani mezi pětici postupujících poražených.

Další dva čeští svěřenci slovinského trenéra Vasji Bajce vypadli v odpolední kvalifikaci, v které byl Viktor Polášek na 66. místě a Filip Sakala diskvalifikován.

Čeští skokani se od začátku olympijské sezony trápí a dosud se ve Světovém poháru do druhého soutěžního kola nedostali. Ve čtyřech závodech Turné si alespoň první kolo zaskákali jen Polášek na úvod v Oberstdorfu a nyní na závěr Koudelka v Bischofshofenu.

Kobajaši navázal na svůj celkový triumf z roku 2019. Vedle trofeje, Zlatého orla, obdržel rekordní odměnu sto tisíc švýcarských franků (2,4 milionu korun). V závěrečném dílu v Bischofshofenu skončil Japonec pátý, poprvé ve Světovém poháru slavil vítězství Rakušan Daniel Huber.

Pětadvacetiletý Kobajaši ovládl závody v Oberstdorfu, Ga-Pa i ve středu v Bischofshofenu, kde se skákalo jako náhrada za zrušenou soutěž v Innsbrucku.

Lídr Světového poháru sice nezopakoval rok 2019, kdy jako třetí muž v historii získal ceněný skokanský Grand Slam po triumfech ve všech čtyřech kláních, Turné ale ovládl suverénně s náskokem 24,2 bodu před Norem Mariusem Lindvikem. Třetí místo obsadil další norský skokan Halvor Egner Granerud.

Všechny čtyři závody Turné vyhrál jako první Němec Sven Hannawald v sezoně 2001/02 a rok před Kobajašim i Polák Kamil Stoch. Japonec mohl jako první získat Grand Slam podruhé, místo toho je sedmým skokanem, který o něj přišel v posledním závodu. Naposledy se to stalo v sezoně 2004/05 Finovu Jannemu Ahonenovi, kterého v Bishofshofenu porazil Rakušan Martin Höllwarth.

Závod SP a závěrečný díl Turné čtyř můstků ve skoku na lyžích v Bischofshofenu (Rakousko):

1. Huber (Rak.) 286,8 b. (136,5+137 m), 2. Granerud (Nor.) 282,4 (136,5+136), 3. Geiger (Něm.) 281,9 (140,5+132), 4. J. Sato 281,1 (139+134,5), 5. R. Kobajaši (oba Jap.) 277,8 (133,5+133,5), 6. Johansson (Nor.) 277,7 (133+135), 7. Hörl (Rak.) 275,3 (130+136), 8. Eisenbichler (Něm.) 275,2 (133+134), 9. Kos (Slovin.) 273,6 (132+144), 10. Lindvik (Nor.) 271,5 (126+139), …37. Koudelka (ČR) 114,2 (124).

Konečné pořadí Turné (po 4 závodech): 1. R. Kobajaši 1162,3 b., 2. Lindvik 1138,1, 3. Granerud 1128,2, 4. Geiger 1123,6, 5. Eisenbichler 1117,6, 6. Johansson 1107,9, …57. Koudelka 114,2, 60. Polášek (ČR) 107,3.

Průběžné pořadí SP (po 13 z 28 závodů): 1. R. Kobajaši 841, 2. Geiger 785, 3. Granerud 613, 4. Lindvik 543, 5. Eisenbichler 471, 6. Lanišek (Slovin.) 401.