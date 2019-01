Klaebo a Nilssonová zopakovali na Tour de Ski sprinterské triumfy z úvodního dílu

před 54 minutami

Norský lyžař Johannes Hösflot Klaebo a Švédka Stina Nilssonová vyhráli třetí etapu Tour de Ski, kterou byly sprinty volnou technikou ve Val Müstairu.

Oba tak ve Švýcarsku navázali na sprinterské triumfy z úvodní etapy v Toblachu. Žádný z českých běžců nepostoupil z kvalifikace. Průběžné pořadí Tour vedou Klaebo a Američanka Jessica Digginsová.

Nejlépe si z české čtveřice vedla Sandra Schützová, které na 40. místě chybělo k postupu do vyřazovacích jízd dvě a půl sekundy. Kateřina Razýmová obsadila 52. pozici, Adam Fellner byl osmasedmdesátý a o čtyři místa předčil Petra Knopa.

Oba vítězové byli znovu suverénní, ve finále vyhráli s více než dvouvteřinovým náskokem. Nilssonová triumfovala před dvojicí Američanek: cílová fotografie přiřkla druhé místo Sophii Caldwellové, třetí Digginsová se posunula do čela seriálu. Bruslařský sprint vyhrála Nilssonová v SP už pojedenácté.

S odstupem 2,35 sekundy za dvaadvacetiletým olympijským vítězem Klaebem dojel na 1400 metrů dlouhé trati Ital Federico Pellegrino. Souboj o třetí místo pro sebe o setinu rozhodl ruský vítěz předchozí etapy Sergej Usťugov.

V úvodním sprintu Tour de Ski bodovali v sobotu v Toblachu tři čeští reprezentanti. Do elitní třicítky se dokázali probojovat Jan Pechoušek, Tereza Beranová a Kateřina Janatová, všichni ale následně podle plánu odjeli z Itálie domů.

Tour de Ski se nyní přesune do Německa. Ve středu jsou v Oberstdorfu na programu závody klasickou technikou s hromadným startem.

Závody SP a Tour de Ski v běhu na lyžích ve Val Müstairu (Švýcarsko) - sprint na 1,4 km volnou technikou:

Muži: 1. Klaebo (Nor.) 3:03,78, 2. Pellegrino (It.) -2,35, 3. Usťugov (Rus.) -3,07, 4. Jouve (Fr.) -3,08, 5. Iversen -3,61, 6. Skar (oba Nor.) -43,00, …v kvalifikaci 78. Fellner, 82. Knop (oba ČR).

Průběžné pořadí Tour de Ski (po 3 ze 7 etap): 1. Klaebo 34:44,1, 2. Usťugov -12,0, 3. Bolšunov (Rus.) -25,1, 4. Iversen -45,6, 5. Skar -58,5, 6. Jouve -1:12,9, …62. Knop -3:45,6, 68. Fellner -3:58,4.

Průběžné pořadí SP (po 12 z 32 závodů): 1. Bolšunov 476, 2. Iversen 416, 3. Klaebo 402, 4. Halfvarsson (Švéd.) 348, 5. Tönseth 345, 6. Röthe (oba Nor.) 344, …86. Novák 7, 88. Pechoušek (oba ČR) 6.

Ženy: 1. Nilssonová (Švéd.) 3:31,91, 2. Caldwellová, 3. Digginsová (obě USA) obě -2,27, 4. Östbergová -3,54, 5. Fallaová -4,58, 6. L. Wengová (všechny Nor.) -20,73, …v kvalifikaci 40. Schützová, 52. Razýmová (obě ČR).

Průběžné pořadí Tour de Ski (po 3 ze 7 etap): 1. Digginsová 28:25,6, 2. Östbergová -1,1, 3. Něprjajevová -15,1, 4. Bělorukovová (obě Rus.) -31,8, 5. Ingemarsdotterová (Švéd.) -51,9, 6. Nilssonová -52,0, …37. Schützová -3:08,5, 44. Razýmová -3:28,2.

Průběžné pořadí SP (po 12 z 32 závodů): 1. Johaugová (Nor.) 600, 2. Östbergová 552, 3. Pärmäkoskiová (Fin.) 483, 4. Nilssonová 440, 5. Anderssonová (Švéd.) 409, 6. Něprjajevová 397, …74. Beranová 5, 77. Janatová (obě ČR) 2.