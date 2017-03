Samková si udělala radost lístky na koncert a vyhrála kvalifikaci

před 1 hodinou

V tréninku to Evě Samkové na světovém šampionátu v Sierra Nevadě nešlo a ani jednou neprojela celou trať. Před kvalifikací se dobře naladila jinak. Ráno před cestou na svah stihla koupit přes internet lístky na koncert Eddieho Veddera v Berlíně

Sierra Nevada - Podobně jako před ziskem olympijského zlata v Soči se snowboardcrossařka Eva Samková na mistrovství světa na sebe v tréninku naštvala. V náročné trati se jí na rozměklém sněhu nedařilo, ale dnes vyhrála kvalifikaci a v neděli bude favoritkou.

V tréninku to Samkové v Sierra Nevadě nešlo a ani jednou neprojela celou trať. "Sama jsem se na sebe naštvala a zbytečně. O to to pak jde ještě míň, ale podmínky jsou horší v tom, že ty klopky jsou měkký a je to taková divočina," uvedla.

Stejně naštvaná byla i před třemi lety v Soči, kde v závodu kralovala a dojela si pro olympijské zlato. Ve Španělsku si na to vzpomněla. "Že jsem v Soči neprojela trať dva dny. Tak je to v klidu, tady to bylo jen jeden den," řekla Samková.

Před dnešní kvalifikací se dobře naladila jinak. Ráno před cestou na svah stihla koupit přes internet lístky na koncert Eddieho Veddera v Berlíně. "Má hosta Glena Hansarda. Je to akustická tour. Tři čtvrtě hodiny jsem čekala, až na mě přijde řada. Bylo přede mnou patnáct set lidí. Zaplatila jsem, odcházela na kvaldu a říkala si: Super, den začíná skvěle, když jsme ten lístek získala," prozradila Samková.

V první tréninkové jízdě měla pocit, že to není tak špatné. "Ale pak mě to mé ježdění nenadchlo. Trochu se to seklo na tom, že jsem furt bojovala s první klopenkou a ve spodní části jsem skákala příliš doleva," popsala dvě kritická místa.

V kvalifikaci musela první jízdu v předposlední klopené zatáčce přerušit, protože soupeřka před ní spadla. Musela na start znovu. "Jela poslední, měla tam díry a trať byla pomalejší, ale vyšlo to nakonec dobře," řekl kouč Marek Jelínek. Své vystoupení shrnula Samková do jednoho slova: "Hrůzostrašné." Kvalifikaci ale vyhrála a s trenérem doufají, že v nedělní vyřazovací jízdy v šesti zvládne jistěji.

Byla ráda, že si v kvalifikaci vyzkoušela kritické situace. Musela jízdu opakovat, nedařilo se jí, přesto zajela nejrychlejší čas. "Zkusila jsem si, že to zvládnu i ve vypjatější situaci, ať psychické nebo kvůli trati. Člověku to dodá odvahu a dobrou náladu, že umí zajet i v období, kdy mu není nejlíp," řekla Samková.

Trať je na šampionátu dlouhá a nejnáročnější v sezoně. Samková ale míní, že jde především o její výkon. "Když to nevychází, tak s sebou někde říznu," řekla. Jelínek doplnil, že si bude muset neustále opakovat, že má držet správný postoj. "Aby stála bokem, měla srovnaný kolena a tělo. Se strachem přichází jízda víc čelem, takže musí stát dobře, protože pak bude přesnější a pojede líp," řekl kouč.

Obtížnost klopených zatáček a skoků zvýrazňuje počasí. V Sierra Nevadě je velké teplo. Ráno je sníh sice zmrzlý, ale pod pálícími paprsky slunce do odpoledne úplně rozměkne. "Sníh je mokrý a hluboký, v klopenkách to různě lovím," řekla Samková. Kvůli teplu musí třeba před startem chladit vázání ve sněhu. "Protože úplně změkne a moc se s tím nedá jezdit," řekla. I oblečení si bere méně než jindy.

V sobotu má nezvykle den volna, o medaile pojede v neděli. Tuší, že přijde zdravá nervozita, protože touží po první medaili z MS. "Kdybych nervózní nebyla, tak by mi to bylo jedno. Jde to ruku v ruce s tím, jak člověk chce vyhrávat. Ráda bych vyhrála," řekla vedoucí žena Světového poháru.

