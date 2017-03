Video: Samkové odpadla před MS největší soupeřka. Snad se vrátí, přeje si česká hvězda

před 58 minutami

Eva Samková dorazila do dějiště letošního MS ve snowboardingu. Podívejte se na videu, jak si před dvěma nejdůležitějšími závody věří. | Video: Eva Samková | 02:16

Evu Samkovou čeká o víkendu závod o titul mistryně světa na šampionátu snowboardistů a akrobatických lyžařů ve španělské Sierra Nevadě. Podívejte se na exkluzivním videu, jak se česká hvězda a olympijská šampionka tři dny před vrcholem sezony cítí.

Sierra Nevada - Eva Samková je sice úřadující olympijskou šampionkou, ale příští dva závody rozhodnou o tom, zdali se také bude moci honosit tituly mistryně světa a vítězky Světového poháru. Oba přídomky jí totiž v úctyhodné sbírce úspěchů stále chybí.

Příležitost k útoku na první medaili z mistrovství světa Samková bude mít už tuhle neděli ve španělské Sierra Nevadě. 25. března se pak ve švýcarském Veysonnaz pojede finále Světového poháru, v němž aktuálně Samková drží první příčku.

"Mně tedy přijde zajímavější ten svěťák než výhra na mistrovství světa, i když je to méně hodnocené. Protože ve svěťáku jde o stabilní výkonnost," vzkázal pro Aktuálně.cz prostřednictvím videa trenér Samkové Jakub Flejšar. "Ale to neznamená, že mistrovství světa je nic. O důvod víc to vyhrát, ať to máme všechno."

"Takže my teda vyhrajeme mistrovství světa a pak i to finále, abychom vyhráli Světový pohár. A bude to kompletní," opáčí mu na videu zvesela česká snowboardistka.

Samkové přitom hrají do karet trable Australanky Belle Brockhoffové, aktuálně druhé ženy v pořadí SP, která se přímo v dějišti šampionátu zranila, a v ohrožení je jak její start na MS, tak účast ve finále Světového poháru.

"Belle se bohužel zranila dneska při testování, doufejme, že bude zdravá a pojede buď mistrovství světa, nebo alespoň to finále svěťáku," přeje své soupeřce Samková. "Je hezký, že se to rozsekne až ve Veysonnaz a může vyhrát kterákoliv z prvních třech holek."

O vyrovnanosti Světového poháru svědčí fakt, že ze šesti závodů, které se v letošní sezoně jely, vyhrála každá z adeptek na titul dva. Eva Samková v Solitude a Feldbergu, kde zaskočila soupeřky "ospalým startem", Brockhoffová v Montafonu a Bansku a třetí do party, Italka Michaela Moioliová, ovládla první závod ve Feldbergu a zatím poslední klání ve španělské La Molině. Tam Samková skončila druhá.

"Díky tomu závodu jsem se dostala do čela SP. Pro mě je to super hlavně kvůli tomu, že si na mistrovství světa budu věřit a že mi to jen pomůže do závodů, které mě tady v Sierra Nevadě čekají," hloubá Samková.

Kvalifikace na závod čeká Samkovou už v pátek, během dneška by měla absolvovat předzávodní testy. Trať už si byla osahat ve středu, ovšem kvůli zatoulaným zavazadlům nakonec vyrazila na svah na půjčených lyžích. "Byla to docela sranda. Šli jsme v džínách a v oblečení do města, v kabátku," popsala Samková.

Samotný závod se jede v neděli v pravé poledne.

autor: Jakub Šafránek | před 58 minutami

Související články