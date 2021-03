Indráčková na velkém můstku skončila 25., vyhrála Lundbyová

Premiérový závod žen na velkém můstku na mistrovství světa vyhrála norská skokanka na lyžích Maren Lundbyová.

Karolína Indráčková obsadila v Oberstdorfu 25. místo. Zopakovala tím výsledek z minulého týdne ze středního můstku, kterým vylepšila české ženské maximum na světovém šampionátu. Šestnáctiletá Klára Ulrichová skončila na 36. příčce.

Lundbyová si polepšila oproti druhému místu ze středního můstku, na kterém prohrála o tři body se Slovinkou Emou Klinecovou, a vybojovala druhý titul mistryně světa. Předloni v Seefeldu triumfovala na středním můstku, z MS má už osm cenných kovů.

Šestadvacetiletá olympijská vítězka z Pchjongčchangu dnes skočila 128 a 130,5 metru a zvítězila s náskokem téměř devíti bodů před Japonkou Sarou Takanašiovou, která má rovněž již osm medailí z mistrovství světa. Individuální titul však vítězce šedesáti závodů Světového poháru opět unikl. Bronz získala Slovinka Nika Križnarová.

Indráčková dopadla v prvním kole na 99 metrů a figurovala na 27. místě. "Nedokázala jsem se úplně uvolnit a přitom jsem nebyla ani tak nervózní," řekla třiadvacetiletá skokanka. Druhým pokusem se o deset metrů zlepšila a posunula se o dvě místa. "Na středním můstku bylo pětadvacáté místo dobré, ale na velkém můstku jsem očekávala lepší umístění," uvedla Indráčková.

Zařazení závodu žen na velkém můstku do programu šampionátu vnímá pozitivně. "Je to další krok ve vývoji ženského skoku, relativně mladé disciplíny, a pokud skáčou muži, jsme rády, že i my. Navíc máme o závod víc a tedy další možnost získávat medaile," řekla závodnice z Desné v Jizerských horách.