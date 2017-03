Hlavně se nezranit, zněl plán. Pak Pančochová přeletěla dopad o 40 metrů a říkala si, že je konec

před 54 minutami

Šárka Pančochová na mistrovství světa na medaile neútočí. raději piluje formu na vrchol příští sezony, olympiádu v Koreji.

Sierra Nevada - Snowboardistka Šárka Pančochová se snaží absolvovat sezonu tak, aby si vyjela body pro účast na olympijských hrách v Pchjongčchangu 2018 a nezranila se. Na šampionátu v Sierra Nevadě proto byla ráda, že po pádu v tréninku slopestylu minulý týden vyvázla bez šrámu.

Pátá žena z olympijského závodu ve slopestylu v Soči, kde jí po pádu praskla helma, se chce do Pchjongčchangu kvalifikovat v této disciplíně i v Big Airu, který bude na programu her poprvé.

"Spíš jsem jela sezonu, abych se nezranila. Snažila jsem se jet co nejlehčí jízdy, abych to přežila. Od začátku ledna do konce února jsme se nezastavily. Lítaly jsme přes oceán, bylo to náročné," řekla Pančochová v Sierra Nevadě.

Všechno podřizuje zisku bodů potřebných ke startu na olympijských hrách. "Přesně, to je nejdůležitější. Jde o to, abych si vyjela body, měla tam spot (místo) a po sezoně si mohla jít v klidu zatrénovat a ještě se naučit nějaké triky," plánovala.

Na obtížné trati v Sierra Nevadě ale minulou středu v tréninku ošklivě spadla. Neodhadla rychlost na posledním skoku a přeletěla dopad. "Asi o čtyřicet metrů a dopadla jsme skoro na placku," popsala.

Trenér Martin Černík o ni měl strach a i samotná Pančochová byla překvapená, že odešla po svých. "Letěla jsem hlavou napřed a říkala si, že to už je konec. Nějak jsem ale udělala parakotoul. Nevím, jak jsem to zachránila, ale postavila jsem se a odešla, což nikdo nechápal," líčila.

Byla trošku v šoku, ale nic ji nebolelo, i když se udeřila do hlavy. "Pádů je v našem sportu spousta. Ani mi to nepřijde, jsou to maličkosti," mávla rukou. Do závodu nastoupila, ale z kvalifikace neprošla. Startovala pak kvůli bodům do národní kvóty ještě v U-rampě a ve čtvrtek ji čeká kvalifikace Big Airu.

Právě ve skokanské soutěži byla na začátku zimy třetí v SP v Miláně. "Baví mě to, je to jiná atmosféra. Je to úplně něco jiného," řekla šestadvacetiletá Pančochová, jež v minulých dnech pro server outsports.com odhalila svoji homosexuální orientaci.

Před olympiádou chce zdokonalit triky, které předvádí na skocích. Znovu plánuje vyjet na trénink do speciálního parku v Japonsku. "Chtělo by to nějaký devítky (dvě a půl otočky). Je tam spousta holek, který to tak dělají. Už jsme v Japonsku trénovala backside 10 double cork. To je dvojitý flip na backside. To bych chtěla dělat," konstatovala.

Možná nový prvek ukáže už českým fanouškům. Příští týden v pátek 24. a v sobotu 25. se ve Špindlerově Mlýně koná Snowjam, finále SP ve slopestylu.

autor: ČTK | před 54 minutami