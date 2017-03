Z lyží zase na prkno? Už jsem se těšila, ale ničí mě čekání na letištích, říká obojživelnice Ledecká

před 1 hodinou

Snowboardistka Ester Ledecká ve španělské Sierra Nevadě obhajuje titul mistryně světa. Letos se často objevuje i na lyžích, na kterých se zúčastnila i sjezdařského šampionátu. Tříštění pozornosti jí ale tolik nevadí a i na "prkně" bude patřit k hlavním favoritkám na cenný kov. Sama si to ovšem moc nepřipouští.

Sierra Nevada (Španělsko) - Letos už víc tříští pozornost mezi dvě disciplíny, přesto je snowboardistka Ester Ledecká jednou z hlavních adeptek na zlato v paralelních slalomech na mistrovství světa. Sama si to ovšem příliš nepřipouští.

Na snowboardu ve Světovém poháru v tomto roce sice musela některé závody vynechat kvůli sbírání ostruh na svahu mezi alpskými lyžařkami, ale i tak stihla třikrát vyhrát a jednou dojela druhá. Proto je nyní v Sierra Nevadě aspirantkou na cenný kov.

"Já na to takhle nekoukám. Je ošemetné o tom mluvit nebo si myslet, že jsem jasný favorit a jedu si pro medaili. To bych v životě neřekla, budu se snažit odevzdat, co mám natrénováno," prohlásila obhájkyně titulu mistryně světa v paralelním obřím slalomu.

S pokorou přistupuje ke každému závodu odjakživa. Naučila se to mimo jiné od dědečka Jana Klapáče, mistra světa v ledním hokeji. "Povídali jsme si o tom, že ve sportu to je nahoru dolů a není to jednoduchý. A poznala jsem, že člověk mockrát prohraje, snad víckrát, než vyhraje," dodala vítězka SP z minulé sezony.

Ledecká v této zimě opět kombinuje snowboard s lyžemi a v únoru dokonce startovala i na sjezdařském mistrovství světa ve Svatém Mořici. Přechod na prkno zvládla výtečně a před týdnem triumfovala v obřím slalomu v Turecku.

"Fakt jsem se po lyžích na prkno těšila. Cesta do Kayseri sice byla náročná, ale nakonec se to tam povedlo, což mě dobilo energií. Jsem docela ráda, že jsem rozježděná a jsem tady jako snowboarďačka," usmála se Ledecká.

Zima už se pomalu blíží ke konci, ale energie má stále dost. "Nejvíc mě ničí cesty a čekání na letištích. To je pro mě asi nejhorší. Ale jsme tady už delší dobu, tak jsem se stihla trochu aklimatizovat, takže mám plno síly," ujistila.

Dnes si při volném ježdění poprvé vyzkoušela závodní kopec. "Moc se mi líbil. Má příjemný sklon a k cíli to trošku padá. Jsou tam dva nebo tři hupy. Těším se, bude to příjemný na jízdu," řekla dcera zpěváka Janka Ledeckého.

V úterý bude mít oproti soupeřkám výhodu. Branky obřího slalomu bude stavět její italský kouč Erich Pramsohler. "Mně nikdy trenér nic nestavěl. Nevím, jestli je to dobrý, nebo špatný znamení. Ale beru to jako dobrý znamení," prohlásila.

S Pramsohlerem se domluvila na spolupráci před touto sezonou. Dva dny před závodem měli poradu a bavili se, jak branky rozestavit. "Tak jsem mu říkala, že je mi úplně jedno, jak to postaví," řekla Ledecká. Ani Ital neplánoval nějakou speciální kombinaci. "On říkal, že to postaví tak, aby to bylo sjízdný pro všechny, aby si to všichni užili. Nebude tam stavět nic speciálního pro nás," prozradila Ledecká.

Před závodem se uklidní u Harryho Pottera

Obří slalom jezdí na mužském prkně. To je delší a tvrdší než dámské a může na něm jezdit rychleji. "Když jsem do holčičího dala sílu, tak mi prkno zatočilo moc. Musela jsem hrát hodně na cit. Tolik mě to nebavilo, prostě jsem to chtěla urvat. S klučičím prknem tam nasadím oblouk a dám do toho sílu, kterou mám k dispozici. Ono to udělá oblouk, který se mi líbí, a ve směru, v kterým chci," popsala.

Trenéři se občas snaží postavit kombinaci bran, aby co nejvíce vyhovovala jejich svěřenkyním. Někdy se to ale mine účinkem. Jako například na posledním SP před šampionátem v Kayseri. "Stavěl můj bývalý kouč Richie (Rakušan Pickl). Vymyslel si, že tam budou dvě průjezdný branky, a ve finále se nikdo z jeho týmu nedostal do finále, což byla fakt kuriozita. Prostě to překombinoval," smála se Ledecká a s nadějí v hlase dodala: "Myslím, že mám rozumného trenéra a postaví pěkný a jetelný obří slalom."

K soupeřkám české snowboardistky patří Ruska Aljona Zavarzinová či Japonka Tomoka Takeučiová, kterou Ledecká porazila ve finále v Turecku o tři setiny. Dobře jezdí také Švýcarka Patrizia Kummerová či Rakušanka Ina Meschiková.

"Bude to znít sobecky, ale mně je to úplně jedno. Soupeřky nesleduju. Jsem taková, že si dělám pořád svoje věci. Máme s týmem zajetý režim, že mě ani nenapadne se jít podívat na jinou disciplínu. Vím, že pro mě je důležitější jet domů a odpočinout si, protože mám masáž a tak," vysvětlila jasně.

Den před závodem má "volno", aby si odpočinula. Dá si jen lehký trénink s fyzioterapeutem Jakubem Markem a půjde se vyklusat. Večer si nejspíše pustí jeden z filmů o kouzelnickém učni Harrym Potterovi. "Jsem jeho fanda. Mám to už tak nakoukané, že u toho můžu dělat jiné věci. Hrozně mě to baví," řekla. Nejvíce si oblíbila třetí díl, Vězně z Azkabanu. "Líbí se mi tam Klofan," jmenovala postavu hipogryfa a sama vymyslela trefný novinový titulek: "Esterka bude před závodem koukat na Klofana."

