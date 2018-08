Erbanová už nebude trénovat v Nizozemsku, ale s Poláky

Po čtyřech letech konec tulipánů a větrných mlýnů. 🇳🇱 Děkuji Do Nizozemí jsem se před čtyřmi lety vydala za velkým dobrodružstvím a jasným cílem. Cíl se splnil a dnes mi v podobě bronzové olympijské medaile leží doma 🥉❤️. Čtyři roky plné zkušenosti Další čtyřletý cyklus začnu spoluprací s Polským národním sprinterským týmem. 🇵🇱 Trénování ve smíšené skupině muži/ženy, nové prostředí, tréninkové metody i jiný pohled na techniku mi přinese impulz do mé bruslařské kariéry a na to se velmi těším. Doufám, že nadále budete sledovat moji cestu a já se budu opět snažit vám ji skrze socialní media i mimo ně co nejvíce přiblížit. 🇨🇿⛸ Díky a Ahoj