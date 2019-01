Další body pro Nováka. Český běžec na lyžích bodoval ve sprintu v Drážďanech

před 48 minutami

Běžec na lyžích Michal Novák podruhé v sezoně bodoval ve Světovém poháru. Ve sprintu volnou technikou v Drážďanech obsadil 24. místo a zopakoval výsledek z prosincového sprintu v Davosu. Vyhráli Nor Sindre Björnestad Skar a Stina Nilssonová ze Švédska.

Novák, který vynechal prestižní sérii Tour de Ski a dal přednost přípravě na mistrovství světa do 23 let, postoupil z kvalifikace 17. časem. Ve čtvrtfinálové rozjížďce pak ale obsadil páté místo a vypadl. Nejlepší z českých reprezentantek Kateřina Janatová skončila na 34. místě, od postupové třicítky ji dělilo 1,35 sekundy.

Skar využil absence lídra seriálu Johannese Klaeba a v SP triumfoval podruhé v kariéře. Ve finále porazil Rusa Gleba Retivycha o pouhých 11 setin sekundy. Nilssonová naopak potvrdila pozici současné sprinterské královny, tuto disciplínu v poháru ovládla počtvrté za sebou. Na stupně vítězů ji doprovodily krajanky Maja Dahlqvistová a Jonna Sundlingová.

Závody SP v běhu na lyžích v Drážďanech - sprint na 1,6 km volnou technikou:

Muži:

1. Skar (Nor.) 3:25,94, 2. Retivych (Rus.) -0,11, 3. Valnes (Nor.) -2,83, 4. Jouve -11,22, 5. Chanavat -21,94, 6. Gros (všichni Fr.) -23,93, …24. M. Novák vyřazen ve čtvrtfinále, v kvalifikaci 39. Šeller (oba ČR).

Průběžné pořadí SP (po 18 z 32 závodů): 1. Klaebo (Nor.) 934, 2. Bolšunov (Rus.) 750, 3. Röthe 674, 4. Krüger (oba Nor.) 577, 5. Usťugov (Rus.) 554, 6. Tönseth (Nor.) 537, …89. Novák 14, 103. Pechoušek (ČR) 6.

Ženy:

1. Nilssonová 3:48,49, 2. Dahlqvistová -0,24, 3. Sundlingová (všechny Švéd.) -0,54, 4. Fähndrichová (Švýc.) -0,56, 5. Caldwellová (USA) -2,61, 6. Čebašeková (Slovin.) -11,47, …v kvalifikaci 34. Janatová, 45. Hynčicová, 46. Beranová (všechny ČR).

Průběžné pořadí SP (po 18 z 32 závodů): 1. Östbergová (Nor.) 1152, 2. Pärmäkoskiová (Fin.) 883, 3. Něprjajevová 881, 4. Bělorukovová (obě Rus.) 680, 5. Digginsová (USA) 601, 6. Johaugová (Nor.) 600, …48. Razýmová 61, 67. Schützová (obě ČR) 21, 90. Beranová 5, 92. Janatová 2.