Češi mají na MS dvě osmá místa ze sprintu dvojic, šampioni ohájili

Čeští reprezentanti mají na mistrovství světa v klasickém lyžování dvě osmá místa ze sprintu dvojic. V závodě na 6×1,2 kilometru volnou technikou mělo Česko poprvé od zařazení této disciplíny do programu MS v roce 2005 zastoupení v obou finálových jízdách díky Kateřinám Razýmové a Janatové a Luďkovi Šellerovi s Michalem Novákem.

Razýmová s Janatovou v semifinále obsadily páté místo a díky času postoupily do finále. To se českým ženám v této disciplíně povedlo jen v Liberci 2009, kdy byly Ivana Janečková a Kamila Rajdlová desáté.

Do finále ale Razýmová nevstoupila dobře. V závěru prvního úseku skončila po kolizi se soupeřkou na zemi v zatáčce na konci stoupání před sjezdem na stadion. Do předávky kvůli tomu nabrala ztrátu šest a půl sekundy, kterou Češky jen pomalu stahovaly. Čelo jim ujelo a nakonec nechaly za sebou jen Němky a Francouzky.

Titul obhájily švédské lyžařky. Maju Dahlqvistovou, která má zlato z roku 2019, v Německu doplnila Jonna Sundlingová, vítězka čtvrtečního individuálního sprintu klasicky. Za Seveřankami se ze stříbra překvapivě radovaly Švýcarky Laurien van der Graaffová a Nadine Fähndrichová. Druhou bronzovou medaili získala v Oberstdorfu Anamarija Lampičová, která vytáhla Slovinsko na třetí příčku. Radovala se společně s Evou Urevcovou.

Větší naděje se po čtvrtém místě při poslední zastávce Světového poháru v Ulricehamnu vkládaly do Šellera s Novákem. Do finále postoupili hladce ze druhého místa, ale do boje o medaile se nezapojili. První dva úseky se drželi v kontaktu, ale na tom třetím se Šeller propadl na chvost ve chvíli, kdy v čele zrychlil Rus Alexandr Bolšunov. Pole se roztrhalo a Češi ztratili. Ve druhé polovině závodu se vytáhli před Švýcary a Poláky na osmé místo.

Titul stejně jako v Seefeldu získali Norové. Johannes Hösflot Klaebo, který zopakoval sprinterský double z předloňského MS a ZOH 2018, se dnes radoval s Erikem Valnesem. Pro Klaeba je to šesté zlato na MS, všechna má ze sprintu, týmového sprintu nebo štafety.

Stříbro vybojovali Finové, bronz paří ruským závodníkům pod vlajkou jejich lyžařské federace.

Mistrovství světa v klasickém lyžování v Oberstdorfu (Německo):

Běh - sprint dvojic volně:

Muži: 1. Valnes, Klaebo (Nor.) 15:01,69, 2. Hakola, Mäki (Fin.) -1,73, 3. Bolšunov, Retivych (Rus.) -2,09, 4. Chanavat, Jouve (Fr.) -13,91, 5. De Fabiani, Pellegrino (It.) -16,66, 6. Westberg, Svensson (Švéd.) -17,02, 7. Cyr, Ritchie (Kan.) -17,06, 8. Šeller, M. Novák (ČR) -25,41, 9. Hediger, Furger (Švýc.) -29,64, 10. Starega, Bury (Pol.) -37,40.

Ženy: 1. Dahlqvistová, Sundlingová (Švéd) 16:27,94, 2. Van der Graafová, Fähndrichová (Švýc.) -0,95, 3. Urevcová, Lampičová (Slovin.) -3,46, 4. Stupaková, Něprjajevová (Rus.) -3,95, 5. Brennanová, Maubetová-Bjornsenová (USA) -5,83, 6. T. Wengová, Fallaová (Nor.) -18,94, 7. Parmakoskiová, Joensuuová (Fin.) -24,26, 8. Razýmová, Janatová (ČR) -29,37, 9. Carlová, Krehlová (Něm.) -36,65, 10. Dolciová, Quintinová (Fr.) -1:03,80.