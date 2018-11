Češi bez bodů. Ve Světovém poháru neuspěli sdruženáři, nedařilo se ani běžcům

před 2 hodinami

Sdruženář Tomáš Portyk po čtvrtém místě v úvodním závodu Světového poháru v dnešním pokračování v Lillehammeru nenastoupil po nevydařeném skoku do běžecké části. Vyhrál Nor Jarl Magnus Riiber, který se tak ujal vedení v seriálu.

Nejlepší sdruženář uplynulého týdne podle Mezinárodní lyžařské federace Portyk skočil v náročných podmínkách pouze 81,5 metru a na vedoucího Rakušana Franze-Josefa Rehrla ztrácel na 52. místě téměř dvě a půl minuty.

Do stopy se nakonec stejně jako dvojnásobný olympijský vítěz Němec Johannes Rydzek či další Čech Jan Vytrval vůbec nevydal. Nejlepším z Čechů tak byl Ondřej Pažout, který po běhu klesl o 20 míst na 41. příčku. Lukáš Daněk doběhl 46.

Nejlepší český běžec? Novák na 54. místě

Sprinty Světového poháru volnou technikou v Lillehammeru vyhráli na úvod třídílné minitour Ital Federico Pellegrino a Švédka Jonna Sundlingová.

Všech pět českých běžců na lyžích vypadlo v kvalifikaci. Nejlepší z nich byl Michal Novák, který na 54. místě ztratil na postup více než tři sekundy. Daleko za elitní třicítkou zůstali i Adam Fellner, Petr Knop, Kateřina Razýmová a Petra Nováková, jež v Lillehammeru před třemi lety dosáhla šestým místem ve skiatlonu nejlepšího výsledku v SP.

Bauerovi laufaři byli na úvod třetí

Tým Lukáše Bauera vstoupil do série Ski Classics v dálkovém běhu na lyžích třetím místem v týmovém prologu. V Livignu vyhrál Lager 157 Ski Team, který po mužské patnáctce dovedla do cíle jako první po dalších 15 kilometrech Švédka Britta Johanssonová-Norgrenová. Druhý skončil jako loni Team Koteng.

"Pro nás je to super výsledek a velká radost. Jsem rád, že i na téhle netypické distanci pro závodníky lyžařských maratonů jsme se dokázali prosadit a byli jsme vidět. Chci vyzdvihnout i servis, který odvedl skvělou práci a tohle byl i pro něj zasloužený bonbónek," řekl v tiskové zprávě Bauer, který letos vede i servis týmu.

Bauerova trojice Rus Ilja Černousov, Jan Šrail a Francouz Alexis Jeannerod dojela osmá s půlminutovou ztrátou na čelo. V ženské stíhačce, do které se nastupovalo podle výsledků mužů, se Kateřina Smutná dotáhla do skupinky bojující o třetí místo a ve finiši bronz uhájila před dvojicí soupeřek.

Na startu byly čtyři české týmy. Nejlepší desítku uzavřelo uskupení Vltava Fund Craft Team, které na této příčce dovezla po mateřské se vracející Adéla Boudíková. Stanislav Řezáč bude v této zimě jezdit za nový tým Slavia pojišťovna.

V neděli se pojede první individuální závod La Sgambeda na 30 kilometrů. Do Čech zavítá laufařská elita 10. února, kdy se koná 52. Jizerská padesátka.

Závod SP v severské kombinaci v Lillehammeru (Norsko):

1. Riiber (Nor.) 12:45,7, 2. Frenzel (Něm.) -0,1, 3. Rehrl (Rak.) -5,7, 4. Björnstad (Nor.) -13,0, 5. Seidl (Rak.) -21,3, 6. Andersen -28,9, 7. Schmid (oba Nor.) -29,9, 8. Jamamoto (Jap.) -35,4, 9. Oftebro (Nor.) -36,2, 10. Greiderer (Rak.) -38,8, …41. Pažout -2:10,3, 46. Daněk -2:25,3, Portyk, Vytrval (všichni ČR) oba nenastoupili do běhu.

Průběžné pořadí (po 2 z 21 závodů): 1. Riiber 180, 2. Seidl 145, 3. Frenzel 92, 4. Rehrl 68, 5. Schmid 65, 6. Rydzek (Něm.) 60, …11. Portyk 50.

SP v běhu na lyžích v Lillehammeru (Norsko) - sprinty volně (1,6 km):

Muži: 1. Pellegrino (It.) 3:19,14, 2. Iversen (Nor.) -0,47, 3. Harvey (Kan.) -0,71, 4. Skar -0,94, 5. Krogh (oba Nor.) -1,09, 6. Hakola (Fin.) -2,46, …v kvalifikaci 54. M. Novák, 88. Fellner, 97. Knop (všichni ČR).

Průběžné pořadí SP (po 3 z 32 závodů): 1. Bolšunov (Rus.) 210, 2. Iversen 176, 3. Klaebo (Nor.) 133, 4. Halfvarsson (Švéd.) 124, 5. Brandsdal (Nor.) 92, 6. Harvey 84.

Ženy: 1. Sundlingová 2:52,74, 2. Nilssonová (obě Švéd.) -0,34, 3. Bjornsenová (USA) -3,03, 4. Settlinová (Švéd.) -3,82, 5. Skistadová (Nor.) -6,65, 6. Falková (Švéd.) -9,81, …v kvalifikaci 48. Razýmová, 56. Nováková (obě ČR).

Průběžné pořadí SP (po 3 z 32 závodů): 1. Bělorukovová (Rus.) 150, 2. Nilssonová 110, 3. Ingemarsdotterová 107, 4. Kallaová (obě Švéd.) 106, 5. Pärmakoskiová (Fin.) 101, 6. Johaugová (Nor.) 100.

Prolog seriálu Ski Classics v dálkovém běhu na lyžích - družstva (15 km muži + 15 km ženy) v Livignu (Itálie):

1. Lager 157 Ski Team 1:16:12,5, 2. Team Koteng -9,7, 3. eD system Bauer Team (Černousov, Šrail, Jeannerod, Smutná) -1:44,5, …10. Vltava Fund Ski Team (Novák, Ročárek, Ondrášek, Boudíková) -4:07,2.