"Bylo to jako sklo." Ledecká měla co dělat, aby ubrzdila lyže, sjezd jí pak zrušili

Kvůli špatným podmínkám byl zrušen sobotní sjezd Světového poháru lyžařek v Krasné Poljaně v Rusku. Mezinárodní federace FIS ho nahradila superobřím slalomem.

Už před startem je ale jisté, že Američanka Mikaela Shiffrinová ovládne potřetí za sebou celkové pořadí seriálu. Česká hvězda Ester Ledecká se zase díky zrušení závodu kvalifikovala ve sjezdu mezi pětadvacítku pro finále Světového poháru v andorrském středisku Soldeu.

Závod ve sjezdu byl v ruském olympijském středisku zrušen poté, co se kvůli nepříznivým podmínkám neuskutečnil ani jeden ze tří tréninků. V sobotu i v neděli by se tak podle nového programu měly jet od 8:30 SEČ superobří slalomy.

"Budeme doufat, že se odjedou ty dvě super-G, protože je to tady divoké. Hodně nasněžilo, a když se teď dívám z okna, tak zase sněží jako blázen. Pořadatelé budou mít těžkou práci, aby připravili sjezdovku, protože má sněžit i přes noc," uvedla Ledecká v tiskové zprávě své zastupující agentury Sport Invest.

První trénink sjezdu byl podle olympijské vítězky v super-G Ledecké zrušen, protože na některých místech byla trať měkká. Před dalším tréninkem organizátoři sníh prolili vodou. "Takže to bylo jako sklo. Na prohlídce jsem měla co dělat, abych to v těch prudších pasážích vůbec ubrzdila," popisovala Ledecká.

Do konce SP zbývá osm závodů, Shiffrinová má v průběžném pořadí před největší soupeřkou Slovenkou Petrou Vlhovou náskok 719 bodů. Na závody v Rusku není přihlášená ani jedna z nich. Třiadvacetiletá Američanka, která má na kontě také pět titulů z mistrovství světa a dvě zlaté olympijské medaile, tak znovu ovládla celkové pořadí Světového poháru. Shiffrinová i Vlhová se už připravují na slalomářské závody ve Špindlerově Mlýně, které se pojedou 8. a 9. března.

Ledecká odjela v této sezoně šest ze sedmi sjezdů SP. Dvakrát se vešla do desítky a v pořadí disciplíny je třiadvacátá, přičemž do finále SP postupuje 25 lyžařek.

"Je to jako finále mistrů v jiných sportech. Dostat se do finále byl jeden z mých největších cílů pro tuhle sezonu. Být mezi pětadvaceti nejlepšími je prestižní," radovala se Ledecká a dodala: "Špatná zpráva je, že si tady nemůžu zajet sjezd, který vypadal fakt krásně. Ale takhle to je. Přírodě neporučíme."

Teoreticky má ještě šanci se dostat mezi pětadvacítku i v superobřím slalomu. Aktuálně je na 28. místě pořadí disciplíny a na pětadvacátou Nadiu Fanchiniovou z Itálie ztrácí deset bodů.

"Doufám, že se bude závodit a ten zrušený sjezd si vynahradím v super-G. Uvidíme, jak se mi závody povedou, každopádně se moc těším a budu bojovat," řekla Ledecká.

Ve Špindlerově Mlýně se třiadvacetiletá Češka v obřím slalomu a slalomu nepředstaví, jelikož bude bojovat o celkové vítězství ve Světovém poháru na snowboardu v paralelních disciplínách.

Finále Světového poháru na lyžích se v Soldeu uskuteční od 13. do 17. března. Sjezd žen se jede 13. března a super-G o den později.