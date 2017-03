Björgenová a Klaebo vyhráli v Québecu předposlední běh sezony SP

před 2 hodinami

Norka Marit Björgenovákralovala v Québecu závod Světového poháru na 10 km klasickou technikou s hromadným startem. Mezi muži v běhu na 15 km vyhrál trojnásobný juniorský mistr světa Johannes Hösflot Klaebo.

Québec - Norská běžkyně na lyžích Marit Björgenová ovládla v Québecu závod Světového poháru na 10 km klasickou technikou s hromadným startem a tři dny před 37. narozeninami vybojovala 108. vítězství v kariéře. Ve finiši předposledního závodu sezony porazila o šest desetin sekundy krajanku a už jistou vítězku Světového poháru Heidi Wengovou.

Norští reprezentanti ovládli i závod mužů na 15 km. Vyhrál trojnásobný juniorský mistr světa Johannes Hösflot Klaebo před Niklasem Dyrhaugem. Dvacetiletý běžec, jenž si v pátek zajistil malý glóbus za sprint, porazil krajana ve vyrovnaném finiši o půl sekundy. Třetí skončil s odstupem osmi desetin Rus Alexandr Bessměrtnych, který těsně předčil domácího vítěze pátečního sprintu Alexe Harveyho.

Už jistý držitel velkého křišťálového glóbu Martin Johnsrud Sundby do Québecu necestoval a dal přednost startu v dálkovém běhu Birkebeinerrennet. Závod série Ski Classics dnes v Lillehammeru ovládl.

Za Wengovou, která si premiérový triumf v celkovém hodnocení seriálu zajistila šestým místem v pátečním sprintu, skončila v těsném doběhu třetí Krista Pärmäkoskiová. Finka, druhá žena průběžného pořadí SP, za vítězkou zaostala o necelé tři vteřiny.

Björgenová se v této sezoně, v níž se naplno vrátila k závodění po roční mateřské pauze, soustředila na vrchol na mistrovství světa a ve Světovém poháru na celkové prvenství neútočila. Šampionátu v Lahti, kde rozmnožila svou sbírku titulů o čtyři na rekordních 18, podřídila vše a vynechala mimo jiné i Tour de Ski.

Finále SP v běhu na lyžích v Québecu:

Ženy - 10 km klasicky s hromadným startem:

1. Björgenová 24:23,6, 2. Wengová (obě Nor.) -0,6, 3. Pärmäkoskiová (Fin.) -2,9, 4. Östbergová (Nor.) -7,8, 5. Fesselová (Něm.) -18,6, 6. Kallaová -18,8, 7. Haagová (obě Švéd.) -19,1, 8. Fallaová -23,1, 9. Harsemová (obě Nor.) -23,5, 10. Niskanenová (Fin.) -23,8.

Průběžné pořadí SP (po 29 z 30 závodů): 1. Wengová 1826, 2. Pärmäkoskiová 1498, 3. Östbergová 1422, 4. Nilssonová (Švéd.) 1274, 5. Björgenová 1057, 6. Digginsová (USA) 864.

