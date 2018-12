A teď na prkno. Musím zase začít přemýšlet jako snowboarďačka, říká hvězdná Ledecká

před 1 hodinou

Ester Ledecká vyrazí do snowboardové sezony i s novým talismanem, panenkou Barbie s její podobou | Foto: Sport Invest

Zatímco na lyžích patří Ester Ledecká přes olympijský triumf v superobřím slalomu stále spíš k možné nastupující generaci, na snowboardu je největší hvězdou. Na prkně vstoupí do sedmé sezony paralelních disciplín, ve kterých bude útočit na čtvrtý celkový triumf ve Světovém poháru v řadě.

Stejně jako v minulých letech se třiadvacetiletá Ledecká snažila rychle přeorientovat na snowboard po sjezdařském začátku zimy. "Snad to půjde jako vždycky a zvládnu to. Otestujeme prkna, zjistíme, která vezmeme, a půjdeme na to," uvedla olympijská vítězka v paralelním obřím slalomu z Pchjongčchangu v sobotu ve Svatém Mořici.

"Musím si dát nějaké volné jízdy, dostat se do toho snowboardového rytmu. Začít zase trochu přemýšlet jako snowboarďačka," řekla Ledecká.

Ze Švýcarska se proto rychle přesunula do italské Carezzy, kde ve čtvrtek vstoupí ve své parádní disciplíně do seriálu SP. Možnou obhajobu velkého křišťálového globu považuje za náročnější než ovládnout závod pod pěti kruhy. "Je těžší dlouhodobě podávat stabilní výkony a držet si formu celou sezonu," podotkla.

Ve Světovém poháru na prkně stála dvaadvacetkrát na pódiu, z toho patnáctkrát na stupni nejvyšším. K tomu je dvojnásobnou mistryní světa.

I proto se soupeřky radují z každé výhry nad českou všestrannou zimní královnou. "Každá z nás má za cíl nahánět Ester," uvedla Němka Selina Jörgová, v minulé sezoně druhá žena celkového pořadí SP a stříbrná z olympijských her.

V úvodu sezony je nejistý start jiné Němky Ramony Hofmeisterové. Bronzovou medailistku z olympiády v Pchjongčchangu trápí vyhřeznutá ploténka, ale i ona uvažuje, jak porazit Ledeckou. "Jet na plný plyn bez zábran," řekla Hofmeisterová.

Výhodou Ledecké oproti specialistkám na snowboard je, že se po sjezdech na lyžích cítí na snowboardu jako ve zpomaleném filmu. Pro některé soupeřky je naopak například svah v Carreze hodně prudký a nedovolí prknu tolik jet.

Komplikací pro Ledeckou je kolize světových šampionátů ve snowboardingu a na lyžích. Nejraději by jela oba, ale každý je na jiném kontinentu - snowboardingový v americkém Park City a sjezdařský ve švédském Aare. "Budu se muset rozhodnout tak, nebo tak," uvedla.