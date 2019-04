Závadová pořádá akademii pro plavce. Chce předávat zkušenosti ze zahraničí

před 1 hodinou

Plavkyně Barbora Závadová uspořádá v červnu v Olomouci akademii. Společně s dalšími předními českými i slovenskými plavci, kteří se dlouhodobě připravovali nebo připravují v zahraničí, na ní chce sdílet zkušenosti s tréninkem v cizině. Akademie je volně přístupná pro všechny plavce od deseti let i pro trenéry.

Česká rekordmanka v polohových závodech Závadová od roku 2017 trénuje v Austrálii, momentálně v týmu USC Spartans ve městě Sunshine Coast v Queenslandu. V akademii chce ukázat, jak se trénuje v cizině. A nechce sdílet jen vlastní zkušenosti od protinožců.

"Oslovila jsem proto plavce z Česka a Slovenska, kteří mají dlouhodobější zkušenost s tréninkem v cizině. Kromě mě přijede Martina Moravčíková (USA), Honza Micka (Itálie), ze Slovenska Richard Nagy (Anglie), Tomáš Klobučník (Rakousko) nebo Andrea Podmaníková (USA)," uvedla na svém blogu.

Zvolila termín od 28. do 30. června, protože v červnu přiletí do Česka na mistrovství republiky. Chtěla by akademii opakovat každoročně. "Akademie jsem vytvořila proto, aby ukázala nové cesty. Nové možnosti. Přeju si, ať to je víkend plný diskuzí, seznamování se a zábavného poznávání všeho nového," doplnila na Facebooku.

V červnu se na vás těším ☺️ tak sleduj mou novou stránku a naši Akademii pro víc novinek 👀 http://www.barborazavadova.com/swim-academy Zveřejnil(a) Barbora Zavadova dne 01. April 2019

Na akademii vystoupí také fyzioterapeut, psycholog, nutriční poradce a odborník na videoanalýzu. Jako host dorazí nejlepší česká plavkyně Barbora Seemanová. Zájemci se mohou přihlašovat na webu.

Momentálně se Závadová připravuje na mistrovství Austrálie v Adelaide, kde bude moci ale jako Češka startovat jen v dopoledních rozplavbách. Pak odletí na závody do Ria de Janeiro, kde se pokusí zaplavat limit na červencové mistrovství světa v Koreji.