Osmnáctiny bez alkoholu. Abstinentka Havlíčková už chce příští sezonu prohánět i hvězdné lyžařky

před 1 hodinou

Věkem je ještě dorostenka, ale předjíždí i ty nejlepší juniory a chystá se mezi dospělé. Sedmnáctiletá běžkyně na lyžích Barbora Havlíčková oslaví v květnu plnoletost a doufá, že si v příští sezoně vyzkouší Světový pohár.

Na vašem Instagramu se to hemží fotkami z dovolené, sama jste se tam podle barvy opálení nazvala blonďatým rakem. Kde jste byla?

Byla jsem na takovém posezonním týdenním odpočinku na Kapverdách s babičkou. Moc se mi tam líbilo. Hodně tam fouká, takže člověku není horko, ale je tam výrazně jiná teplota než tady. Je hezký tam pozorovat surfaře, malé děti, které jsou neuvěřitelně pohybově nadané.

Sama jste si na prkno nestoupla?

To ne, protože mám poslední dobou takové období, kdy se mi stávají různé nehody. Třeba jsem asi před třemi týdny otvírala dveře od auta a byl z toho lehčí otřes mozku. (smích) Měla jsem totiž plné ruce, tak jsem si otevřela tak nešikovně, že jsem se praštila do hlavy. Druhý den mi pak bylo hrozně špatně a dva dny jsem byla unavená.

Měla jste čas si u moře srovnat v hlavě, co všechno se vám v minulé sezoně podařilo? Olympiáda, skvělé výsledky z MS juniorů…

Teď jsem projížděla Prahou a vzpomínala jsem na to, jak jsem se byla kousek od Kulaťáku fotit na olympijskou akreditačku a říkala jsem si tehdy, že to byl hezký výlet, zajet se do Prahy vyfotit. Sice jsem si to přála, ale zas tak moc jsem nevěřila, že na olympiádu poletím. V tomhle ohledu sezona nemohla být lepší, i když mě asi nepřestane mrzet, že mi medaile na juniorském mistrovství světa utekla jen o vteřinu. Zpětně hodnotím šampionát fakt dobře, na druhou stranu si říkám, co když už takhle blízko medaili nikdy nebudu.

Na druhou stranu během jediné sezony jste si mohla dobře porovnat juniorské a dospělé lyžování…

To je pravda. Bylo super vidět, jak to funguje v tom velkém sportu. Rozdíl mezi juniory a dospělými je obrovský. Ať už v síle závodnic nebo v taktice. Mezi juniorama jsem letos patřila mezi deset nejlepších a pak jsem přijela na olympiádu a zjistila, jak velký kus práce přede mnou ještě stojí. Doufám, že to nebyly mé poslední hry a že v Pekingu předvedu ještě lepší výsledky.

Dá se něco odkoukat od starších a zkušenějších běžeckých hvězd?

Určitě. Na tratích jste v blízkém kontaktu, dokonce se s vámi začnou bavit. Vidíte, jak testujou lyže, nebo jakým způsobem se připravují před závodem, co dělají týden před startem, co den před ním. Sledujete, co jí, jak se chovají. To pro mě bylo nejdůležitější, že jsem posbírala zkušenosti a bylo jich spousta.

Před uplynulou sezonou jste začala spolupracovat s někdejším trenérem Kateřiny Neumannové, Stanislavem Frühaufem. Budete pokračovat?

Naše spolupráce fungovala už někdy od podzimu pouze tak, že mi napsal tréninkové plány a já je plnila sama, k bližšímu kontaktu jsme se nedostali. Uvidíme, jak to bude dál, je to v řešení, teď jsem byla na dovolené, tak jsem se k tomu nedostala. Ale v průběhu dubna nebo maximálně do první poloviny května to rozsekneme.

Kdy vás čeká první příprava?

Duben mám ještě volnější, protože sezona byla náročná a další mě čeká. Zařizuju si proto teď školu, regeneruju a dělám věci, na které pak 11 měsíců nebudu mít čas. Sportuju jen pro radost a když se mi chce. Ke konci dubna bych pak chtěla začít s nějakým objemovým tréninkem. Pak skočit i na kolo a v létě se připravovat na tradiční běhy do vrchu. Ráda bych absolvovala nějaké závody.

Už vyhlížíte vrcholy příští sezony?

Vrcholem pro mě bude mistrovství světa juniorů ve Finsku. Konečně už budu juniorka a ne dorostenka, tak bych tam chtěla zajíždět nějaká top 10 nebo i top 6 umístění. Ráda bych se dostala do nominace na MS dospělých, byla bych i ráda za příležitost v nějakém světovém poháru.

V květnu vás čekají 18. narozeniny, jaká bude oslava?

Dneska jsem si koupila balónky s "happy birthday". (smích) Sice budu moct pít alkohol, ale já ho nepiju, nechutná mi, jsem zapřísáhlý abstinent, takže v tomhle duchu se odehrávat nebude. Plánuju oslavu s kamarády, s rodinou, ale velká událost to asi nebude. Upeču si sama dort, protože ráda peču, ale jinak nic velkého.