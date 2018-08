Žádné ryby, ale výprava na Sibiř. Kanoistu Fuksu čeká dobrodružný závěr sezony

před 1 hodinou

Rychlostní kanoista Martin Fuksa, který si na mistrovství světa v Portugalsku dojel pro dvě medaile, letošní sezonu zatím neuzavřel.

Praha - Fuksa má ve svém programu ještě tři exhibiční vystoupení, z nichž dvě jsou daleko od domova. "Budou to však spíš jakési propagační závody, ale s výbornými soupeři," usmíval se vicemistr světa ze závodu na jeden kilometr v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Ještě malé ohlédnutí za světovým šampionátem. Moc vás mrzí, že jste nedosáhl aspoň na jednu zlatou medaili?

Dost lidí ji asi čekalo, takže jsem je moc nepotěšil. Také já jsem byl zpočátku malinko zklamaný, ale z konečného účtu letošní sezony jsem spokojený. Každá medaile má pro mě velkou hodnotu a když není zrovna zlatá, tak je to motivace do mého dalšího sportovního života. Třeba do mistrovství světa příští rok v mém oblíbeném maďarském Szegedu, nebo do olympiády v Tokiu. Asi to na letošním šampionátu tak mělo být, takže jsem v pohodě.

Začínáte se svým bratrem startovat v deblkanoi. Jak jste zatím spokojen?

Mým přáním bylo na mistrovství světa postoupit do elitní devítky, což se nám nepodařilo. Dvořák s Jandou skončili sedmí, takže se máme s kým srovnávat. Jsme však na úplném začátku. Potřebujeme být jedno tělo, vědět o sobě jaké kdo má záběry, což znamená jezdit spolu častěji. Naším cílem je být nejlepší v České republice, nominovat se na mistrovství světa a potom i na olympijské hry.

Kajakář Dostál řekl, že teď na šest týdnů schová kajak do loděnice a půjde na ryby. Vy ale v kanoi zůstanete i po hlavní sezoně. Už znáte svůj nejbližší program?

Čekají mě tři exhibiční závody. Už v sobotu na stometrové trati v Budapešti. Potom se na čtyři dny podívám do Benátek, ale 15. září se vydám asi do Číny, kde mě čeká závod na 600 metrů. A z Číny se hned přesunu do údajně přírodního prostředí v Rusku, někam na Sibiř, kde se mám v nově zřízeném sprintérském Superpoháru představit na trati dlouhé 350 metrů. Tedy vesměs jde o délky, které jsou v naší rychlostní kanoistice atypické. A když jsme u délek, tak totéž platí i o cestování a časovém posunu (úsměv)..

Kdo by se měl těchto exhibičních akcí zúčastnit?

Kromě Němce Brandela a Brazilce Santose, kteří dali přednost podobné akci v Brazílii, jsou prý pozváni skoro všichni finalisté ze závodů na 500 a 1000 metrů z šampionátu v Portugalsku. Konkurence by tam tedy měla být velká, ale myslím si, že v obou závodech půjde hlavně o propagaci kanoistiky a každý tam pojede s určitou rezervou.

Takže po návratu z Ruska se konečně dočkáte tečky za sezonou?

Bez kanoe bych měl být na desetidenní dovolené na Mallorce, ale ve dnech 1. - 24. listopadu mně už čeká reprezentační soustředění v Japonsku, což je vlastně jakási předehra přípravy na novou sezonu. Program bude pestrý, v poklidné podobě a se záměrem pomalu si uvědomovat, že příští rok už bude velice důležitá olympijská kvalifikace.

A co v prosinci?

Odpočinu si od vody, ale o to náročnější bude horská příprava na běžkách.